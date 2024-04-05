السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

احتفال عمرو السولية بهدفه ضد سيمبا

سجل عمرو السولية أول أهدافه مع الأهلي الموسم الحالي 2023-24.

وهز السولية شباك سيمبا التنزاني بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47 للشوط الثاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومهد موديست الكرة للخلف وسدد السولية كرة ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك.

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وتعد تلك المباراة رقم 11 للسولية مع الأهلي الموسم الجاري حيث خاض من قبل 466 دقيقة دون تسجيل.

ويعد ذلك الهدف الأول للسولية بقميص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا منذ التسجيل ضد الرجاء من علامة الجزاء في ربع نهائي 2021-22.

وتعد تلك النسخة السادسة من دوري الأبطال التي يسجل فيها السولية بقميص الأهلي.

حيث سجل من قبل في 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 وغاب عن التسجيل في النسخة الماضية، إذا سجل هدفا في كل نسخة.

وصنع موديست ثاني أهدافه مع الأهلي بعدما صنع ضد ميدياما والذي سجله من قبل حسين الشحات.

وكان الأهلي انتصر ذهابا بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله أحمد نبيل كوكا.

وفي حال التأهل سيكون الأهلي ثاني المتأهلين بعد صنداونز الذي أقصى يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.

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