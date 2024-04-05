بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مجددا مع بريمن

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:01

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

فرض التعادل نفسه على مباراة إينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في افتتاح الجولة 28 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش الدولي المصري أساسيا في اللقاء بقميص فرانكفورت طيلة 90 دقيقة.

وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا في الموسم الحالي بالدوري الألماني.

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ويعد فرانكفورت الفريق الأكثر تعادلا في الدوري الألماني الموسم الجاري برصيد 12 تعادلا.

وتألق كيفين تراب في الدقيقة 10 ومنع انفرادا تاما لمهاجم بريمن.

وفي الدقيقة 24 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه مرموش بسبب خطأ ارتكبه في منتصف الملعب.

وكاد مرموش أن يسجل الأول بعرضية عرضية كناوف لكن الحارس كان في الموعد ومنع هدف التقدم في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني ميلوس فيلكوفيتش الأول لبريمن في الدقيقة 63.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء للينس ستينج لاعب بريمن بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 72.

واستغل زملاء مرموش النقص العددي وسجل توتا هدف التعادل في الدقيقة 77.

صاحب هدف التعادل طُرد قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي ليتساوى لاعبو الفريقين على أرضية الملعب، وتنتهي المباراة بالتعادل.

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