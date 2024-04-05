حسين لبيب: كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطِر بالهواء فهو بالأقدام يداس

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لأول مرة بعد الأزمة الأخيرة المتعلقة بلعب مباراة القمة أمام الأهلي في السعودية.

وكتب لبيب على صفحته عبر فيسبوك

الزمالك أولا

هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما أراه طوال عمري.

١- جمهور يضع كل الثقة في ناديه وإدارته وإن شاء الله نحن قادرون علي تحمل تلك المسؤولية الضخمة.

٢- جمهور أخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال وولاءهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص ونحن علي هذا العهد.

٣- جمهور يعي تماما كلمة انتماء وإخلاص وعندما شجع النادي لم ينظر إلى شيء غير ان يظل دائما داعم للكيان وهذا حالنا جميعا.

٤- جمهور رغم الظروف القاسية التي عاني ويعاني منها الكيان إلا أنه دائما وأبدا في ظهره وهذا ما تعاهدنا عليه جميعا.

الإدارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب وايضاً لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة.

كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطِر بالهواء فهو بالأقدام يداس.

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر.

ماذا حدث؟

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ الزمالك خوض الأبيض للقمة ضد الأهلي في القاهرة.

وسبق أن كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على الحصول على موافقة الجميع على إقامة قمة الدوري في المملكة العربي السعودية.

وقال سالم عبر حسابه على "فيسبوك": "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام وبصفته منظما للمباراة".

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة مباراتي قمة الدوري في السعودية بتحكيم مصري.

وكان محددا أن يلعب الفريقان لقاء الدور الأول المؤجل يوم 15 أبريل الجاري.

وسبق أن صرّح دياب لـ FilGoal.com: "نتأخذ كافة الإجراءات وبدأنا كافة المخاطبات من أجل تأصيل قانونية إقامة قمتي الدوري بين الأهلي والزمالك في السعودية".

وأضاف "حصلنا على موافقات كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم ونحن كرابطة أندية وكل من ناديي الأهلي والزمالك".

كما صرّح دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على موافقة مبدئية من الأهلي والزمالك حتى نكمل التفاوض مع الجانب السعودي".

وأضاف "العائد المادي من إقامة مباراتي القمة في السعودية سيكون للأهلي والزمالك وباقي الـ16 ناديا في الدوري المصري".

وشدد "العرض مجزي جدا للأهلي والزمالك لإقامة مباراتي القمة في السعوية، العائد يصل إلى مئات الملايين للقطبين، وعدة ملايين إلى باقي الأندية".

وأشار "مباراة قمة الدور الأول للدوري المصري ستكون في ملعب الأول بارك، والثانية في ملعب الجوهرة المشعة".

وأكمل "المباراة الأولى خاصة بالزمالك وسيكون عليها رعاة نادي الزمالك، والثانية مباراة الأهلي وعليها رعاة الأهلي، والمباراتين بتحكيم مصري".

رد تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن سبب عدم إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك: "مساء الخير. أريد أن أسأل ماذا يعني الاعتذار عن شيء لم يحدث من الاساس؟ فيفا رفض لعب أي مباريات لبطولة دوري خارج قارته. لهذا السبب لم نكمل الموضوع واعتذرنا للشركة المتحدة المحترمة واتفقنا على تعاون مستقبلي. مع العلم أن موافقات الفرق المشاركة كانت متواجدة بالفعل، وتم إغلاق الملف من يومين".

وفي مداخلة تالية عبر قناة أون تايم سبورتس سرد آل الشيخ تفاصيل المفاوضات قائلا: "اتفقنا على تحديد 15 أبريل للمباراة الأولى، و25 أو 26 يونيو للمباراة الثانية، وبصراحة كنت أستبعد موافقة الأهلي لوجود مباراة إفريقية لديه، وقلت إننا يجب أن نميزه بمميزات إضافية في التنقل وتوفير طائرة خاصة حتى لا نتحمل مسؤولية إرهاق الأهلي بعد إقامة العرس ويأتينا رد فعل سلبي".

وأوضح "أكملنا كل شيء بموافقة الإدارتين، وأنهينا الموافقات الخاصة لدينا في ساعات، ثم اتصلت بهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لفيفا واستفسرت منه عن الوضع القانوني لاتفاقنا، كما أخبرته أني أفكر في تقديم عرض مالي للفريق الإفريقي الذي قد ينافس الأهلي (مازيمبي أو بترو أتلتيكو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال) ليلعب مباراة الذهاب في السعودية أيضا".

وأكمل "هاني أبو ريدة عاد وأبلغني إن المشكلة الأصلية هي الحالة السابقة لجيرونا وبرشلونة حين أراد الدوري الإسباني إقامة المباراة في أمريكا، حيث تمنع المادة 71 نقل مباريات الدوري من قارة لأخرى إلا لظروف سياسية وأمنية وبموافقة فيفا".

وتابع "قلت لأبو ريدة ما الفارق بين الدوري ونهائي كأس مصر؟ فقال إنها حالة مختلفة لأن الكأس مباراة واحدة لا تؤثر على بقية الفرق، بينما يؤثر نقل مباراة الدوري على حقوق 18 فريقا بالتساوي. مسألة نقل مباراة الفريق الإفريقي تم تجهيزها، أما مسألة نقل القمة لا يمكن حلها إلا إذا تحدثت مع فيفا".

وأضاف "اتفقنا على تخصيص جزء من المبلغ التام للاتفاق وتوزيعه على كل أندية الدوري المصري، وافترضنا أن فيفا قد يوافق إذا قدمنا له موافقة جميع الأندية والرابطة واتحاد الكرة بما أن المادة تسمح بالاستئذان".

وأوضح "اتصلت بمدير الإدارة القانونية في فيفا وهو صديق قديم، فقال لي: انسَ الأمر. إذا أرسلتوا لنا هذا الطلب سيتم رفضه لأن مصر لا تنطبق عليها أي حالة استثنائية، وحتى لو أحضرتم موافقة كل الأطراف فنسبة موافقة فيفا ستظل ضعيفة".

وأكمل "هل كنت لأقوم بمثل هذه الخطوة دون موافقة الناديين؟ الزمالك وافق قبل الأهلي ولم يتم الحديث عن حكام أو أي شيء كذلك".

وتابع آل الشيخ "مبلغ الأهلي له ظروف مختلفة بسبب المباراة الإفريقية، أما مبلغ الزمالك فكان مليون دولار بواقع 500 ألف لكل مباراة، بالإضافة إلى 45 غرفة للسكن وسيارات وما إلى ذلك من طلبات أخرى".

وواصل "وجدنا أن المتبقي 10 أيام وبالتالي اعتبرت أن الأمر مستحيل. هناك جهة في مصر أرسلت استفسارا لفيفا، وحتى الآن لم يصل الرد. أبلغنا الجهات المصرية أن المسألة منتهية منذ يومين، ولكن هناك أمل ولو 5% أن يأتي رد فيفا إيجابيا، فقلت إن حدث ذلك سنكون جاهزين ومواردنا حاضرة".

وأضاف "هل يصح أن يخرج من يدعي البطولة ويقول إنه رفض؟ هذا الادعاء من العيب. أنت لم ترفض ولو وافق فيفا لكنت أول من يركب الطائرة".

وتساءل "هل اللوحة التي تحمل صورتي لا تزال موجودة في نادي الزمالك؟ إذا كانت في مكانها "يا ريت تتشال". حسين لبيب رئيس النادي شخص محترم وأتمنى أن يصلح هذه التصريحات المغلوطة".

وكشف آل الشيخ عن مجموع المبلغ المرصود لإقامة القمتين في السعودية قائلا: "رُصد للفريقين 235 مليون جنيه بسعر الدولار اليوم في مصر. والتنقلات والأمور اللوجستية التي سنتكفل بها قرابة 80 مليون جنيه إضافية ليفوق المجموع 300 مليون جنيه".

رد عمرو أدهم

وجه عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لجماهير النادي الأبيض، وذلك بعد أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقررة يوم الإثنين 15 إبريل، على ستاد القاهرة، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وقال أدهم عبر صفحته على تويتر: "المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أعلن تفاصيل أقامة لقاء الزمالك والأهلي القادم، الواقع أن ما سوف أسرده لاحقا ليس انتقادا أو انتقاصا من قدر أحد ولكن هو وصف لأحداث حدثت بالفعل".

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك كتب عبر صفحته على فيسبوك: "فريق الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 إبريل لمقابلة الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري وبصفته منظما للمباراة".

تصريح سالم أثار حفيظة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والذي خرج في تصريحات تليفزيونية، ليرد على سالم، موضحا أن إدارة الزمالك وافقت سابقا على إقامة القمة في السعودية، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيقف حائلاً أمام تلك الخطوة حيث تمنع المادة 71 نقل مباريات الدوري من قارة لأخرى إلا لظروف سياسية وأمنية وبموافقة فيفا.

عمرو أدهم أكمل رسالته للجماهير عبر تويتر: "قبل مباراة نادي فيوتشر في الكونفدرالية تبارت القنوات الفضائية والإعلاميين في استضافة لاعب تم إدانته محليا ودوليا لإثارة تفاصيل قضيه تم التعامل معها وتصورنا أنه تم الانتهاء منها بسلام وهدوء مهدت له بداية العلاقات الطيبة بين الناديين.. نتيجة حققت لطالما ما نادي به الإعلام الموضوعي وهو الهدوء".

وأكمل عضو الزمالك: "الإصرار على إثارة الموضوع مرة أخرى ونوعية أسئلة الإعلاميين والتلميحات عن طريقة سداد الغرامة وعملة السداد في محاولة إبراز انتصار طرف وانكسار طرف آخر أوضحت نوايا غير طيبة لاستفزاز مشاعر الجماهير، في محاولة لاستدعاء حالة جدلية خلقت أجواءً من التوتر، وصدّرت حالة من الضغط على المجلس دون سبب موضوعي، اللهم إلا سوء التقدير أو الرغبة في تشتيت المجلس قبل مباراة هامة في منافسة قارية"

وكان الزمالك قد أنهى أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، وأعلن رسميا إسدال الستار على القضية يوم 29 فبراير الماضي، بعد استلام قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار.

وأوضح أدهم في رسالته: "أُقدر مشاعر الجماهير إلا أنه على الجماهير أن تتذكر: فقد أساءت الجماهير الظن بالمجلس اعتقادا منها باستسلام المجلس لقبول التحكيم المصري في مباراة نهائي الكأس، إلا أن إصرار المجلس هو ما أدى إلى وجود التحكيم الأجنبي لحفظ حقوق النادي في تحكيم عادل".

وأضاف: "أساءت الجماهير الظن بالمجلس اعتقادا منها بالتفريط في حق النادي في تأجيل مباراة البلدية إلا أن سعي المجلس وإصراره على حق النادي هو ما تحقق في هدوء دون ضجة أو افتعال أزمات لادعاء البطولة".

ووجه عضو مجلس الزمالك رسالة أخيرة: "أخيرًا رجاء إلى الجماهير.. ثقوا في مجلس الإدارة فالمجلس يمتلك من الذكاء والكفاءة والوعي والأهم وهو الحب للكيان والحرص على مصلحة النادي، ما يطمئن الجماهير بقدرة المجلس على المحافظة على حقوق النادي والارتقاء والوصول بالنادي إلى المكانة التي تليق به".