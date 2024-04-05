تشكيل سيمبا - لا تغييرات أمام الأهلي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - سيمبا

يبدأ سيمبا التنزاني مواجهة الأهلي بنفس الأسماء التي خاضت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل سيمبا ضيفا على الأهلي في إياب ربع النهائي على استاد القاهرة، بعدما خسر ضد حامل اللقب بهدف دون رد ذهابا الأسبوع الماضي.

ويقود سعيدى نتيبازونكيا هجوم الفريق التنزاني، ويبدأ الحارس المغربي أيوب لكرد في عرين الفريق.

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وجاء تشكيل سيمبا ضد الأهلي

حراسة المرمى: أيوب لكرد

الدفاع: شوماري كامبوبي – تشي مالوني – إينوجا باكا - محمد حسين

الوسط: باباكار سار – ساديو كانوتيه

أمامهم: فابريس نجوما – كيبو بروسبر – كلاتوس تشاما

الهجوم: سعيدى نتيبازونكيا

ويحتاج سيمبا للفوز بفارق أكثر من هدف من أجل خطف بطاقة التأهل للدور المقبل.

فيما يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل على أقل تقدير للتأهل لنصف النهائي.

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