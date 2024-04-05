تشكيل الأهلي - تعديل وحيد من كولر في مواجهة الإياب أمام سيمبا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيل فريقه لملاقاة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تعديلا وحيدا على التشكيل الأساسي الذي خاض لقاء الذهاب، بمشاركة رضا سليم بدلا من بيرسي تاو.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - حسين الشحات

البدلاء: حمزة علاء - محمود متولي – كريم الدبيس - أكرم توفيق – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا"

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

وينطلق لقاء الإياب في العاشرة مساء على استاد القاهرة.