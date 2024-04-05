انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0) 3-2 (0) يانج أفريكانز.. تأهل الأصفر والأرزق بركلات الترجيح
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز الجنوب إفريقي مع يانج أفريكانز التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في تنزانيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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صنداونز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز بركلات الترجيح 3-2 على يانج أفريكانز
لاعب يانج يهدر الركلة الأخيرة أعلى العارضة ويقصي فريقه من دوري الأبطال.
جيديي يسجل الركلة الرابعة للفريق التنزاني، والركلة الرابعة مسجلة لصنداونز.. 3-2 للأصفر والأرزق.
ويليامز يتألق ويتصدى لثالث ركلات يانج أفريكانز، وكوستا يسجل لصنداونز
أجوستين أوركه لاعب يانج أفريكانز يسجل وجاستون سيرينو يهدر الركلة الثانية لصنداونز.. تعادل 1-1
رونوين ويليامز يتصدى للركلة الأولى من عزيز كي.. ومارسيلو أليندي يسجل في أقصى الزاوية لصنداونز.
انتهت إلى ركلات الترجيح
ق 78: جيديي يهدر بغرابة فرصة الأول ليانج أفريكانز بعد عرضية أرضية من عزيز كي.
ق 62: الحكم يعود لتقنية الفيديو ويرفض احتساب الكرة
هل تجاوزت الكرة الخط النهائي للمرمى؟ ✍️😲#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/7a1tkkqjG1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 5, 2024
ق 59: تصويبة صاروخية من عزيز كي ترتطم بالعارضة العلوية وتسكن الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: تصويبة من جوزيف جيديي تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى صنداونز
ق 24: مطالبات بركلة جزاء للاعب صنداونز عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء.
ق 15: بطاقة حمراء محتملة لمدافع يانج أفريكانز والحكم يعود لتقنية الفيديو، ولكن يكتفي بالإنذار فقط.
بداية اللقاء