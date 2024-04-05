انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0) 3-2 (0) يانج أفريكانز.. تأهل الأصفر والأرزق بركلات الترجيح

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز الجنوب إفريقي مع يانج أفريكانز التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في تنزانيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - هدف الأهلي لا يزال الوحيد.. صنداونز يتعادل مع يانج أفريكانز منافس الأهلي المحتمل - صنداونز أو الوداد أو الترجي.. الوجه الآخر للصدارة مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي دوري أبطال إفريقيا - تنتظره مباراة حاسمة.. صنداونز يفوز على نوادذيبو ويضمن التأهل لدور الـ8

--

صنداونز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز بركلات الترجيح 3-2 على يانج أفريكانز

لاعب يانج يهدر الركلة الأخيرة أعلى العارضة ويقصي فريقه من دوري الأبطال.

جيديي يسجل الركلة الرابعة للفريق التنزاني، والركلة الرابعة مسجلة لصنداونز.. 3-2 للأصفر والأرزق.

ويليامز يتألق ويتصدى لثالث ركلات يانج أفريكانز، وكوستا يسجل لصنداونز

أجوستين أوركه لاعب يانج أفريكانز يسجل وجاستون سيرينو يهدر الركلة الثانية لصنداونز.. تعادل 1-1

رونوين ويليامز يتصدى للركلة الأولى من عزيز كي.. ومارسيلو أليندي يسجل في أقصى الزاوية لصنداونز.

انتهت إلى ركلات الترجيح

ق 78: جيديي يهدر بغرابة فرصة الأول ليانج أفريكانز بعد عرضية أرضية من عزيز كي.

ق 62: الحكم يعود لتقنية الفيديو ويرفض احتساب الكرة

ق 59: تصويبة صاروخية من عزيز كي ترتطم بالعارضة العلوية وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تصويبة من جوزيف جيديي تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى صنداونز

ق 24: مطالبات بركلة جزاء للاعب صنداونز عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء.

ق 15: بطاقة حمراء محتملة لمدافع يانج أفريكانز والحكم يعود لتقنية الفيديو، ولكن يكتفي بالإنذار فقط.

بداية اللقاء

دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز صنداونز
نرشح لكم
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. ويكفيني ثقة الجهاز الفني مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا
أخر الأخبار
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي ساعة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء ساعة | سعودي في الجول
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك ساعة | كرة طائرة
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي 4 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر