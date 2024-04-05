انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0) 3-2 (0) يانج أفريكانز.. تأهل الأصفر والأرزق بركلات الترجيح

محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء

السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف

هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي

الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى

مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء

كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. ويكفيني ثقة الجهاز الفني

مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد

للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا