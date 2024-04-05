محمد عبد المنعم: لم أطلب المساواة بمعلول.. و"مفيش مهاجم في مصر بعمله حساب"

شدد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على أنه لم يطلب المساواة بالتونسي علي معلول عقب رفض العرض القطري لضمه.

ورفض الأهلي رحيل محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد تلقيه عرضا من قطر القطري.

وحل محمد عبد المنعم ضيفا على برنامج رامز جاب من الآخر عبر قناة إم بي سي مصر وقال: "لم أطلب المساواة مع علي معلول بعد رفض العرض القطري. أريد الاحتراف في أوروبا".

وأجاب "الونش لو سليم كان هيلعب على حسابك في المنتخب؟ لا طبعا. بحب ألعب جنب ياسر إبراهيم ومفيش مهاجم في مصر بعمله حساب".

محمد عبد المنعم عبر برنامج رامز جاب من الأخر على mbc مصر 🗣️ "لم أطلب الحصول على نفس راتب علي معلول للبقاء في الأهلي، ولن أرحل عن النادي سوى لـ الاحتراف في أوروبا" pic.twitter.com/EsSzMGmPzN — FilGoal (@FilGoal) April 5, 2024

وكان حسام حمدي وكيل محمد عبد المنعم قد كشف في وقت سابق عن وصول عرض قطري لضم المدافع الدولي في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال حمدي عبر صدى البلد: "وصل عرض من نادي قطر القطري مقابل 2.5 مليون دولار لضم محمد عبد المنعم وانتظار رد الأهلي".

وأضاف "اللاعب يريد خوض تجربة الاحتراف، وهو تحت أمر النادي".

وأتم "الأهلي آجل جلسة تمديد تعاقد عبد المنعم مع الأهلي لما بعد أمم إفريقيا وننتظر عقد الجلسة".

المدافع الدولي البالغ 24 عاما يمتد تعاقده مع الأهلي حتى يونيو 2025.

وخاض عبد المنعم 22 مباراة بقميص الأهلي الموسم الجاري.

وكان عنصرا أساسيا بقميص منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023 وخاض المباريات الأربع.

وإجمالا خاض 93 مباراة بقميص الأهلي سجل 6 أهداف وتوج بـ 6 ألقاب.