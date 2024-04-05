مؤتمر جوارديولا: أتمنى خسارة المنافسين النقاط.. وأفكر في أمر مشاركة دي بروين وهالاند

يتمنى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خسارة منافسيه على الدوري بعض النقاط.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه كريستال بالاس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "آمل أن يخسر المنافسين بعض النقاط لكن هذا لا يحل المشكلة إذا لم نقم بعملنا، علينا أن نفوز بالـ 8 مباريات المتبقية وننتظر".

وأضاف "لو كنا في صدارة الدوري لكان الأمر في أيدينا ولكن هذا ليس هو الحال".

وأكمل "ما يتعين علينا فعله هو الفوز بمبارياتنا، إذا حدث ذلك فسيكون أمرا جيدا ولكن لا يمكننا السيطرة عليه، يمكننا التحكم في مصيرنا في مبارياتنا، هذا كل ما في الأمر".

وتابع "فيل فودين يمكنه اللعب في العديد من المراكز، لكن إذا أراد تسجيل الأهداف، فيجب أن يكون قريبا من منطقة الجزاء، وإذا لعبت في مركز الوسط فستكون لديك فرص أكثر لتسجيل الأهداف".

وشدد "إيدريسون أفضل بكثير بدنيا وربما يتواجد في قائمة الفريق لمباراة كريستال بالاس، لكن الثنائي نيثان أكي وكايل ووكر لن يلعب اللقاء".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعلم بعد ما إذا سيلعب كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند أم لا، اللعب منذ يومين وثم اللعب صباحا، لذلك يجب أن أفكر في هذا الأمر".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.