بعد ترشحه لتدريب ليفربول.. أموريم: استمراري مع سبورتينج غير مضمون

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 14:56

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

شدد روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة أن استمراره في تدريب الفريق الموسم المقبل أمر غير مضمون.

وقال أموريم في تصريحات نقلتها صحيفة أوجوجو البرتغالية: "لا أستطيع أن أضمن بقائي في سبورتينج لشبونة الموسم المقبل".

وأضاف "لن أتمكن من تأكيد استمراري مثلما فعل تشابي ألونسو عندما قال إنه سيستمر مع باير ليفركوزن الموسم القادم".

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وأكمل "لدينا الوقت الكافي لمناقشة مستقبلي وسنفعل ذلك في الوقت المناسب".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن أركز على التتويج بالألقاب وثم سنرى ما سيحدث".

ويوجد شرط جزائي في عقد المدير الفني البرتغالي يصل إلى 20 مليون يورو.

وخرج أموريم من حسابات إدارة برشلونة لتدريب الفريق بالموسم المقبل.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أموريم الذي لفت الأنظار مع سبورتنج لشبونة ليس خيارا لدى برشلونة.

أموريم صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ مارس 2020.

وقاد أموريم لشبونة للتتويج بـ 4 ألقاب محلية إضافة للظور باستمرار في البطولات الأوروبية.

بعض التقارير الإنجليزية ربطت المدرب البرتغالي بخلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول بالموسم المقبل.

في المقابل فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يمني نفسه في تراجع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق عن قراره والبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أود حقا أن يغير تشافي قراره ويبقى كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف "لن أضغط على تشافي، الأمر يعتمد عليه، فهو يدرك رغبتي في بقائه هنا، سنرى في نهاية الموسم".

وأكمل "تشافي يصر على القول إنه لن يغير رأيه وسيغادر في يونيو ولكن سنرى، ما زلت آمل في استمراره الموسم المقبل، لكن الأمر متروك له فقط".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

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