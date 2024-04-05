فيليكس: سأكون سعيدا بالاستمرار مع برشلونة ولكن.. وبرناردو يسألني عن المدينة

شدد جواو فيليكس لاعب برشلونة بأنه سيكون سعيدا في حال الاستمرار مع النادي في الموسم المقبل.

ويلعب المهاجم البرتغالي في برشلونة على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال فيليكس لبرنامج خيخانتس: "سأكون سعيدا بالاستمرار مع برشلونة ولكن الأمر لا يعتمد علي، لنرى ماذا سيحدث العام المقبل".

وأضاف "سأحب اللعب في كامب نو وسنرى ما سيتطلبه الاستمرار هنا".

وأكمل "أتمنى من برشلونة التعاقد مع برناردو سيلفا، هو لاعب جيد للغاية وكذلك على المستوى الشخصي".

وتابع "يسألني دائما عن برشلونة لأن عائلته هنا وقلت له إن كل شيء مثالي وعلى الاستعداد للانضمام إلينا".

ويوجد شرط جزائي في عقد برناردو مع مانشستر سيتي يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني ومن الممكن تفعيله بداية من الصيف المقبل.

وشدد "أتمنى من تشافي هيرنانديز -مدرب الفريق- بأن يغير رأيه ويبقى هنا، لديه أفكار عظيمة ومدرب صغير في السن، جماهير برشلونة تحبه وتقدره حقا".

وأعلن تشافي منذ فترة رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري ورفض تغيير رأيه في أكثر من مرة.