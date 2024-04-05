تين هاج: غير مقبول خسارة 5 نقاط في مباراتين.. وكنا نستحق الفوز على تشيلسي

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 13:01

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

يرى إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن خسارة 5 نقاط في مباراتين أمر غير مقبول.

وخسر مانشستر يونايتد من تشيلسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي عقب المباراة: "خلال 5 أيام خسرنا 5 نقاط وهذا الأمر غير مقبول، جودة كرة القدم التي نقدمها جيدة جدا، لكن كرة القدم لعبة نتائج ويجب عليك تحقيق ذلك بمرور الوقت".

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وتعادل يونايتد مع برينتفورد بهدف لكل فريق قبل مباراة تشيلسي.

وأضاف "يجب أن يكون لدينا مستوى عال إذا أردنا المنافسة على دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "لقد استمتعت بالطريقة التي لعب بها فريقي، لقد كان رائعا، سيطرنا على الكرة والمنافس".

وتابع "هيمنا على المباراة، لكننا ارتكبنا أخطاء فردية كلفتنا المباراة، أكثر ما يحبطني هو أننا بدأنا المباراة بشكل سيء، مع أخطاء فردية".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد استحقينا الفوز بهذه المباراة، لكن لا يمكن التخلي عنها كما فعلنا".

وأنهى تشيلسي 12 مباراة متتالية بلا فوز على مانشستر يونايتد في الدوري.

ويرجع آخر فوز للبلوز على الشياطين الحمر في الدوري إلى 5 نوفمبر 2017.

وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 43 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد يونايتد عند النقطة 48 في المركز السادس.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي إيريك تين هاج
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