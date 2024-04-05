كلوب: التمريرات السريعة تغير المباراة.. وماك أليستر لاعب رائع للغاية

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 01:30

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بأداء أليكسيس ماك أليستر في الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-1 لحساب الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وانتصر الريدز بصعوبة على ضيفه في لقاء أقيم على ملعب أنفليد.

وقال يورجن كلوب عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كان علينا أن نحاول بقوة وهذا معتاد، سلوكنا كان جيدا، لم نقدم أداءً كبيرا في لحظات عديدة".

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وأضاف "رأينا كيف يمكن للتمريرات السريعة أن تغير المباراة بعد الدقيقة 60، حيث جاءت تصويبة ماك أليستر الصاروخية وحولت مجريات اللقاء، كان هدفا رائعا من أجل الفوز 3-1، والهدف الأول جاء صنعه داروين بنفسه".

وواصل "كان بإمكان شيفيلد يونايتد أن يهزوا شباكنا بعد 20 ثانية من بداية اللقاء لكن كويمين كيليهر تصدى ببراعة، لعبوا بالطريقة التي أرادوها طيلة 90 دقيقة، الأمر كان صعبا، لكن لعبنا بشكل أفضل وفزنا".

وأشاد بماك أليستر قائلا: "هو لاعب رائع للغاية، في الشوط الأول كان يلعب كلاعب وسط ارتكاز، وكنا ندرك إمكانية أن يتقدم قليلا، ثم سجل هذا النوع من الأهداف، 2 من أقوى التصويبات مسجلين باسمه، وكاد أن يسجل من ركلة حرة مباشرة، يا له من لاعب".

وأتم عن اللعب بعد مانشستر سيتي وأرسنال قائلا: "أنا سعيد لأننا سنلعب الأحد، لا يمكننا تغيير ذلك، ولا أرى مشكلة، لعبنا مباراة اليوم لا علاقة لها بالأمس، ولن يكون لمباراة الأحد أي علاقة بالنتائج الأخرى".

وانتصر سيتي وأرسنال على الترتيب الأربعاء على أستون فيلا ولوتون تاون، ثم فاز ليفربول الخميس على شيفيلد يونايتد.

وسيلتقي ليفربول يوم الأحد المقبل مع مانشستر يونايتد، في حين يحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس وأرسنال على برايتون يوم السبت المقبل.

سجل أهداف ليفربول: داروين نونيز وأليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو، فيما سجل كونور برادلي هدف الضيوف الوحيد.

وارتفع رصيد ليفربول لـ 70 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الثاني و3 عن مانشستر سيتي الثالث.

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
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