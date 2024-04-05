بوكيتينو يكشف ماذا قال لـ كول بالمر قبل صعق مانشستر يونايتد

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي سعادته بالفوز الرائع على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت عقب المباراة: "أنا هادئ لأنها كانت مباراة صعبة وانتهت بطريقة رائعة".

وأضاف "سعيد للغاية لأننا نستحق الفوز. أعتقد أن المباراة كانت صعبة ولكن عموما كنا الفريق الأفضل".

وأوضح "بدأنا بشكل جيد للغاية والطريقة التي تلقينا بها أثرت على الفريق عاطفيا".

وأكمل "مانشستر يونايتد يلعب على التحولات جيدا للغاية والطريقة التي تلقينا بها الأهداف لا تليق".

وتابع بوكيتينو "بدأنا نبني علاقة جيدة مع الجماهير ستساعدنا مستقبلا".

وختاما عن كول بالمر رجل المباراة قال: "تأثيره مذهل وعمله رائع. من الصعب الحديث أكثر عنه فقد أظهر اليوم العقلية والجودة. قلت له: لدينا دقيقتين والأمل".

وحقق تشيلسي فوزا جنونيا على ضيفه مانشستر يونايتد في ختام الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كونور جالاجر في الدقيقة 4، وأضاف كول بالمر الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وتمكن الشياطين الحمر من العودة بهدفي أليخاندرو جارناتشو وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين 34 و39.

وفي الدقيقة 67 أضاف جارناتشو ثالث أهداف يونايتد ليمنحه التقدم الأول والوحيد.

ولكن انقلبت الأحوال في الدقيقتين 100 و101، بهدفي بالمر في الوقت القاتل.

بذلك أنهى تشيلسي 12 مباراة متتالية بلا فوز على مانشستر يونايتد في الدوري.

ويرجع آخر فوز للبلوز على الشياطين الحمر في الدوري إلى 5 نوفمبر 2017.

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