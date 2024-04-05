هاتريك بالمر يلغي عودة يونايتد الأولى.. تشيلسي ينهي العقدة بفوز خيالي

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

بالمر لاعب تشيلسي

عودة تليها أخرى انتهت بتحقيق تشيلسي لفوز جنوني على ضيفه مانشستر يونايتد في ختام الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كونور جالاجر في الدقيقة 4، وأضاف كول بالمر الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وتمكن الشياطين الحمر من العودة بهدفي أليخاندرو جارناتشو وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين 34 و39.

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وفي الدقيقة 67 أضاف جارناتشو ثالث أهداف يونايتد ليمنحه التقدم الأول والوحيد.

ولكن انقلبت الأحوال في الدقيقتين 100 و101، بهدفي بالمر في الوقت القاتل.

بذلك أنهى تشيلسي 12 مباراة متتالية بلا فوز على مانشستر يونايتد في الدوري.

ويرجع آخر فوز للبلوز على الشياطين الحمر في الدوري إلى 5 نوفمبر 2017.

البداية أتت بهدف مبكر من جالاجر وسط ارتباك دفاعات الشياطين الحمر في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 18 تعرض مارك كوكوريا لعرقلة من أنتوني داخل منطقة الشياطين الحمر، ليسجل بالمر الهدف الثاني من علامة الجزاء.

ومن خطأ دفاعي قاتل حصل جارناتشو على الكرة وسجل هدف يونايتد الأول في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 39 تلقى برونو تمريرة مواطنه البرتغالي ديوجو دالوت وأنهى الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وفي آخر لحظات الشوط الأول سدد جالاجر كرة ارتطمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وحل جوني إيفانز بدلا من رافاييل فاران مع انطلاق الشوط الثاني في دفاعات يونايتد.

وسدد بالمر كرة خطيرة تصدى لها أندري أونانا في الدقيقة 59.

وحل ماركوس راشفورد وويلي كامبوالا بدلا من راسموس هويلوند وجوني إيفانز في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 67 أرسل أنتوني تمريرة أنهاها جارناتشو في شباك البلوز ليكمل العودة الحمراء.

هذه العودة لم تكتمل، إذ تورط دالوت في ركلة جزاء في الدقيقة 98، سجل منها بالمر التعادل في الدقيقة 100.

وفي الدقيقة 101 سدد بالمر كرة أخرى اصطدمت بلاعب الوسط سكوت مكتوميناي وسكنت المرمى.

بذلك يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 48 نقطة في المركز السادس من 30 مباراة، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

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