بالمر يعادل صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ31

سجل الإنجليزي كول بالمر ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بهم فريقه تشيلسي للفوز على حساب مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع بالمر رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا، متساويا مع أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا، ومحمد صلاح نجم ليفربول، ودومينيك سولانكي مهاجم بورنموث.

ونجح فيل فودين نجم مانشستر سيتي في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك أستون فيلا، ضمن الجولة ذاتها، مساء الأربعاء، ليدخل المنافسة على هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأنهى هالاند الموسم الماضي المنافسة على جائزة الهداف مبكرا بعدما أنهى الدوري بتسجيله 36 هدفا وخلفه هاري كين لاعب توتنام وقتها بـ30 هدفا والثالث إيفان توني مهاجم برينتفورد بـ20 هدفا.

لكن في الموسم الحالي الوضع مختلف إلى حد كبير بالرغم من أن هالاند في صدارة الجدول لكن هناك منافسة من 6 لاعبين وليست منافسة من طرف واحد فقط مثل الموسم الماضي.

جدول ترتيب الهدافين

1– إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفا

2– محمد صلاح (ليفربول) 16 هدفا

3– أولي واتكينز (أستون فيلا) 16 هدفا

4– دومينيك سولانكي (بورنموث) 16 هدفا

5– هيونج مين سون (توتنهام) 15 هدفا

6– جارود بوين (ويست هام) 15 هدفا

7 - فيل فودين (مانشستر سيتي) 14 هدفا.

طالع جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالكامل

وتأتي المباريات المتبقية لسيتي كالتالي:

الجولة 32: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: لوتون تاون على ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 29: برايتون خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 35: نوتينجهام فورست خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

أما ليفربول أمامه 8 مباريات، وتأتي مبارياته المتبقية على النحو التالي:

الجولة 32: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 33: كريستال بالاس على أنفيلد

الجولة 34: فولام خارج أنفيلد

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد (مؤجلة)

الجولة 35: وست هام يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

المباريات المتبقية لأستون فيلا

الجولة 32: برينتفورد على فيلا بارك

الجولة 33: أرسنال خارج فيلا بارك

الجولة 34: بورنموث على فيلا بارك

الجولة 35: تشيلسي على فيلا بارك

الجولة 36: برايتون خارج فيلا بارك

الجولة 37: ليفربول على فيلا بارك

الجولة 38: كريستال بالاس خارج فيلا بارك

المباريات المتبقية لبورنموث

الجولة 32: لوتون تاون خارج فيتاليتي

الجولة 33: مانشستر يونايتد على فيتاليتي

الجولة 34: أستون فيلا خارج فيتاليتي

الجولة 29: ولفرهامبتون خارج فيتاليتي (مؤجلة)

الجولة 35: برايتون على فيتاليتي

الجولة 36: أرسنال خارج فيتاليتي

الجولة 37: برينتفورد على فيتاليتي

الجولة 38: تشيلسي خارج فيتاليتي

المباريات المتبقية لتوتنام

الجولة 32: نوتينهام فورست على توتنام

الجولة 33: نيوكاس خارج توتنام

الجولة 34: مانشستر سيتي على توتنام

الجولة 35: أرسنال على توتنام

الجولة 36: ليفربول خارج توتنام

الجولة 37: بيرنلي على توتنام

الجولة 38: شيفيلد يونايتد خارج توتنام

المباريات المتبقية لوست هام

الجولة 31: توتنام على لندن

الجولة 32: ولفرهامبتون خارج لندن

الجولة 33: فولام على لندن

الجولة 34: كريستال بالاس خارح لندن

الجولة 35: ليفربول على لندن

الجولة 36: تشيلسي خارج لندن

الجولة 37: لوتون تاون على لندن

الجولة 38: خارج لندن

المباريات المتبقية لتشيلسي:

الجولة 32: شيفيلد خارج ستامفورد بريدج

الجولة 33: إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج

الجولة 34: برايتون

الجولة 29: أرسنال خارج ستامفورد بريدج (مؤجلة)

الجولة 35: أستون فيلا خارج ستامفورد بريدج

الجولة 36: ويستهام على ملعب ستامفورد بريدج

الجولة 37: نوتنهجاهم فورست خارج ستامفورد بريدج

الجولة 38: بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج