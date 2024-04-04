هذا هو طريق ليفربول وسيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي

الخميس، 04 أبريل 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة بفارق نقطتين عن أرسنال و3 نقاط عن مانشستر سيتي.

8 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (70 هدفا)، سيتي (67 هدفا)، أرسنال (72 هدفا).

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ليفربول أمامه 8 مباريات، بينهم 4 على ملعبه أنفيلد، 4 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 33: كريستال بالاس على أنفيلد

الجولة 34: فولام خارج أنفيلد

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد (مؤجلة)

الجولة 35: وست هام يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري 4 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 4 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: لوتون تاون على ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 29: برايتون خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 35: نوتينجهام فورست خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

فيما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي 4 مباريات على ملعبه استاد الإمارات، مقابل 4 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: برايتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 33: أستون فيلا على ملعب الإمارات

الجولة 34: ولفرهامبتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 29: تشيلسي على ملعب الإمارات (مؤجلة)

الجولة 35: توتنام خارج ملعب الإمارات

الجولة 36: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: إيفرتون على ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

ليفربول أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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