صلاح اكتفى بـ 59 دقيقة.. ليفربول ينتصر على شيفيلد بثلاثية ويستعيد الصدارة

الخميس، 04 أبريل 2024 - 22:36

كتب : FilGoal

ماك أليستر - ليفربول - شيفيلد

انفرد ليفربول بالصدارة مجددا بالفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-1 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب أنفيلد.

سجل أهداف ليفربول: داروين نونيز وأليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو، فيما سجل كونور برادلي هدف الضيوف الوحيد.

وارتفع رصيد ليفربول لـ 70 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الثاني و3 عن مانشستر سيتي الثالث.

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فيما ظل شيفيلد متذيلا للترتيب برصيد 15 نقطة ودون فوز في آخر 6 جولات.

يستعد الريدز للقاء مانشستر يونايتد في قمة الجولة المقبلة، فيما يستضيف شيفيلد ضيفه تشيلسي.

التشكيل

بدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول، كما عاد إبراهيما كوناتي بعد تعافيه من الإصابة.

ودفع كلوب بالهولندي الشاب ريان جرافينبرخ بدلا من واتارو إندو المصاب.

وتواجد كورتيس جونز على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ فترة، وذلك بعد التعافي من الإصابة.

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وصف المباراة

تألق كويمين كيليهر مبكرا وتصدى لفرصة جيمس مكاتي في الدقيقة الثانية من انطلاق اللقاء وحولها لركنية.

وفي الدقيقة التالية مرت رأسية أوستن ترستي بجوار القائم الأيمن للريدز.

رد ليفربول جاء سريعا بتسديدة ساقطة من صلاح ومباغتة أبعدها الحارس بأطراف أصابعه لركنية في الدقيقة 6.

وسدد صلاح كرة أخرى في الدقيقة 14 مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 18 أخطئ إيفو جريبتش في تشتيت الكرة وسدد كرة ارتطمت بداروين نونيز الذي ضغط عليه بقوة من على حدود منطقة الجزاء وتهادت الكرة في الشباك.

وارتفعت مساهمات الأوروجوياني لـ 32 هدفا في الموسم الجاري بجميع المسابقات مع ليفربول.

وتألق جريبتش ومنع فرصة نونيز الضعيفة في الدقيقة 22.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 26 من أجل إعطاء اللاعبين المسلمين لكسر صيامهم.

ومرت تصويبة ماك أليستر في الدقيقة 34 بجوار القائم الأيسر.

وهدد لويس دياز مرمى ليفربول بتصويبة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول بنتيجة بهدف دون رد.

بداية الشوط الثاني لم تكن سريعة كما الأول.

وفي الدقيقة 58 ومن عرضية استقبلها جوستافو هامر برأسية ارتطمت بقدم كونور برادلي وسكنت الشباك بالخطأ في مرماه معلنة التعادل.

يورجن كلوب أجرى تغييرين مباشرة في الدقيقة التالية بمشاركة هارفي إيليوت وأندرو روبرتسون بدلا من محمد صلاح وريان خرافينبيرخ.

سيطر ليفربول على الكرة بحثا عن التقدم مقدما، وفي الدقيقة 73 شارك كورتيس جونز وكودي جاكبو.

وفي الدقيقة 77 أطلق الأرجنتيني ماك أليستر تصويبة صاروخية معتادة سكنت الشباك معلنة تقدم الريدز في اللقاء.

وساهم الأرجنتيني بـ 10 أهداف في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات بقميص الريدز.

وقبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي منعت العارضة تصويبة أليستر والثالث لليفربول.

وأرسل روبرتسون في الدقيقة 90 عرضية متقنة من الجهة اليسرى أودعها جاكبو برأسية في الشباك مضيفا الثالث.

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