وفاة المعد البدني لفريق الزمالك

الخميس، 04 أبريل 2024 - 22:38

كتب : FilGoal

توفي إلى رحمة الله تعالى محمد مدحت المعد البدني لفريق الزمالك.

جاء ذلك إثر تعرض الراحل لأزمة قلبية مفاجئة.

وتم نقل محمد مدحت على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إلغاء المران على الفور.

ونشر نادي الزمالك ما يلي:

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

أسرة FilGoal.com تسأل الله للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.

الزمالك
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