انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) الداخلية.. فوز جديد للبنك

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

احتفال البنك الأهلي بهدف ياو أنور القاتل في مرمى الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الداخلية في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 9 نقاط من 15 مباراة.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جووول محمد هلال يسجل من ركلة جزاء والأول للبنك الأهلي

ق 39: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق 38: مطالبات بركلة جزاء للبنك الأهلي بداعي عرقلة الحارس لمحمد هلال

ق 31: أيمن أشرف يهدر فرصة التقدم للبنك الأهلي.

بداية اللقاء

الداخلية الدوري المصري البنك الأهلي
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