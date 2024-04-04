التشكيل - قفة أساسي مع إنبي.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة يحتفل بهدف إنبي في المصري

يقود أحمد أمين قفة هجوم إنبي فيما يبدأ عمرو جمال في هجوم فاركو بمواجهة الجولة 17 بين الفريقين من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل إنبي:

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حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – محمد ناصر – أحمد العجوز – محمد حمدي

الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين قفة – رفيق كابو

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: ياسين السيد - رامي صبري – جابر كامل – أحمد حسانين

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود عماد – محمد فخري

الهجوم: وليد علي – عمرو جمال – سيف تيري

ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة عن المصري المتصدر الذي يمتلك مباراة أقل.

فيما يحتل فاركو المركز الـ 17 -قبل الأخير- برصيد 14 نقطة.

إنبي الدوري المصري فاركو
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