من أجل كسر الصيام.. إيقاف مؤقت في لقاء ليفربول وشيفيلد

أتيحت الفرصة لإيقاف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد مؤقتا من أجل أن يكسر اللاعبون المسلمون صيامهم.

فهناك 3 لاعبين مسلمين في التشكيل الأساسي للفريقين، هم محمد صلاح وإبراهيما كوناتي من جانب ليفربول وأنيل أحمدهودزيتش في صفوف شيفيلد.

وأطلق الحكم صافرته في الدقيقة 25، بعد أذان المغرب بقليل في مدينة ليفربول، من أجل أن يكسر الثلاثي صيامه.

وفقا لـ جريدة ديلي ميل 📰 ستتاح الفرصة لإيقاف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد مؤقتا في الدقيقة 25 من أجل أن يكسر اللاعبون المسلمون صيامهم، 🥛 هناك 3 لاعبين مسلمين في التشكيل الأساسي للفريقين، هم محمد صلاح وإبراهيما كوناتي وأنيل أحمدهودزيتش. pic.twitter.com/ml2qsJHkNY — FilGoal (@FilGoal) April 4, 2024

ويحل شيفيلد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 31 ضمن الدوري الإنجليزي.

وتقدم أصحاب الأرض بواسطة داروين نونيز في الدقيقة 17.

ويسعى ليفربول للعودة للصدارة التي ارتقى لها أرسنال بشكل مؤقت عقب فوزه على لوتون تاون.

ويطارد مانشستر سيتي كلاهما، فالفريق السماوي يتساوى مع ليفربول في رصيد النقاط في الوقت الحالي.

video:1