من أجل كسر الصيام.. إيقاف مؤقت في لقاء ليفربول وشيفيلد

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أتيحت الفرصة لإيقاف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد مؤقتا من أجل أن يكسر اللاعبون المسلمون صيامهم.

فهناك 3 لاعبين مسلمين في التشكيل الأساسي للفريقين، هم محمد صلاح وإبراهيما كوناتي من جانب ليفربول وأنيل أحمدهودزيتش في صفوف شيفيلد.

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وأطلق الحكم صافرته في الدقيقة 25، بعد أذان المغرب بقليل في مدينة ليفربول، من أجل أن يكسر الثلاثي صيامه.

ويحل شيفيلد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 31 ضمن الدوري الإنجليزي.

وتقدم أصحاب الأرض بواسطة داروين نونيز في الدقيقة 17.

ويسعى ليفربول للعودة للصدارة التي ارتقى لها أرسنال بشكل مؤقت عقب فوزه على لوتون تاون.

ويطارد مانشستر سيتي كلاهما، فالفريق السماوي يتساوى مع ليفربول في رصيد النقاط في الوقت الحالي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد إبراهيما كوناتي
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