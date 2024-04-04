التشكيل - راشفورد وسترلينج على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد وتشيلسي

الخميس، 04 أبريل 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

يقود السنغالي نيكولاس جاكسون هجوم تشيلسي، فيما يبدأ راسموس هويلوند في هجوم مانشستر يونايتد في ختام الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ماركوس راشفورد ورحيم سترلينج على مقاعد بدلاء الفريقين في اللقاء الذي يقام على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء تشكيل البلوز:

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حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيلي – مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور جالاجر

الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك

فيما جاء تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – رافائيل فاران – آرون وان بيساكا

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كوبي ماينو

الهجوم: أنتوني – راسموس هويلوند – أليخاندرو جارناتشو

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

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