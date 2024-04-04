رودري: قدمنا إحدى أفضل مبارياتنا هذا الموسم ضد أستون فيلا

الخميس، 04 أبريل 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يعتقد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه قدم إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم ضد أستون فيلا.

وسجل الإسباني هدفا وأضاف زميله فيل فودين ثلاثية ليقودا سيتي للفوز 4-1 ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بعدما سجلنا اهتزت شباكنا، ولكننا حافظنا على ثقتنا في أنفسنا، ومن حيث الأداء العام، كانت إحدى أفضل مبارياتنا هذا الموسم".

أخبار متعلقة:
لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة بيلد: بايرن قد لا يغامر بـ نوير ضد هايدنهايم من أجل لقاء أرسنال رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد

وأكمل الدولي الإسباني "الفوز على أستون فيلا 4-1 ليس سهلا ولكننا فعلنا ذلك".

وأضاف: "كنا نعلم أنه يجب علينا التوجه إلى المرمى لتسجيل الأهداف وكانت هذه هي الرسالة في بداية المباراة".

وتابع "أريد مساعدة الفريق، ليس من مهامي تسجيل الأهداف ولكن أرغب في تسجيل المزيد وهذا شيء عملت عليه".

وأشاد رودري بزميله فيل فودين الذي وصل لهدفه الـ21 هذا الموسم، بعدما سجل ثلاثية في شباك فيلا.

وأوضح "فودين يتطور وينمو كل موسم، يمكنه تسجيل ما يشاء، موهبته لا تصدق".

رودري فيل فودين مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد شيفيلد.. وعودة كوناتي لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وليفربول في إنجلترا جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم أرتيتا: لم نحصل على الإيقاع الصحيح بالشوط الثاني.. وسميث رو أبهرني ضد لوتون صراع القمة يشتعل.. هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح أستون فيلا
أخر الأخبار
رودري: قدمنا إحدى أفضل مبارياتنا هذا الموسم ضد أستون فيلا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد شيفيلد.. وعودة كوناتي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدافع سيمبا: لا يمكن لجماهير الأهلي التأثير علينا 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. وسنقاتل للتأهل لنصف النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيلد: بايرن قد لا يغامر بـ نوير ضد هايدنهايم من أجل لقاء أرسنال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
يد - الرئيس السيسي يمنح منتخب مصر نوط الامتياز من الطبقة الأولى 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي