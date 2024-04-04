رودري: قدمنا إحدى أفضل مبارياتنا هذا الموسم ضد أستون فيلا

يعتقد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه قدم إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم ضد أستون فيلا.

وسجل الإسباني هدفا وأضاف زميله فيل فودين ثلاثية ليقودا سيتي للفوز 4-1 ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بعدما سجلنا اهتزت شباكنا، ولكننا حافظنا على ثقتنا في أنفسنا، ومن حيث الأداء العام، كانت إحدى أفضل مبارياتنا هذا الموسم".

وأكمل الدولي الإسباني "الفوز على أستون فيلا 4-1 ليس سهلا ولكننا فعلنا ذلك".

وأضاف: "كنا نعلم أنه يجب علينا التوجه إلى المرمى لتسجيل الأهداف وكانت هذه هي الرسالة في بداية المباراة".

وتابع "أريد مساعدة الفريق، ليس من مهامي تسجيل الأهداف ولكن أرغب في تسجيل المزيد وهذا شيء عملت عليه".

وأشاد رودري بزميله فيل فودين الذي وصل لهدفه الـ21 هذا الموسم، بعدما سجل ثلاثية في شباك فيلا.

وأوضح "فودين يتطور وينمو كل موسم، يمكنه تسجيل ما يشاء، موهبته لا تصدق".

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