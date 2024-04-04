تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد شيفيلد.. وعودة كوناتي

الخميس، 04 أبريل 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 31 ضمن الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

وواصل يورجن كلوب الاعتماد على الثلاثي الهجومي، محمد صلاح لويس دياز وداروين نونيز.

أخبار متعلقة:
لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة بيلد: بايرن قد لا يغامر بـ نوير ضد هايدنهايم من أجل لقاء أرسنال رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد

وشهد التشكيل عودة إبراهيما كوناتي بعد تعافيه من الإصابة.

ودفع كلوب بالهولندي الشاب ريان جرافينبرخ بدلا من واتارو إندو المصاب.

فيما تواجد كورتيس جونز على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ فترة، وذلك بعد التعافي من الإصابة.

ويتواجد أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء أيضا، رغم أن كلوب أكد جاهزيته للمشاركة ضد شيفيلد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال.

ويمكن للحمر الارتقاء للصدارة في حالة الفوز، أما في حالة التعادل سيبقى أرسنال في الصدارة بفارق الأهداف.

محمد صلاح ليفربول شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وليفربول في إنجلترا جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم أرتيتا: لم نحصل على الإيقاع الصحيح بالشوط الثاني.. وسميث رو أبهرني ضد لوتون صراع القمة يشتعل.. هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح أستون فيلا أرسنال يفوز على لوتون ويعود للصدارة مؤقتا
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد شيفيلد.. وعودة كوناتي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدافع سيمبا: لا يمكن لجماهير الأهلي التأثير علينا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. وسنقاتل للتأهل لنصف النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيلد: بايرن قد لا يغامر بـ نوير ضد هايدنهايم من أجل لقاء أرسنال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يد - الرئيس السيسي يمنح منتخب مصر نوط الامتياز من الطبقة الأولى 2 ساعة | كرة يد
رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي