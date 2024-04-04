تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد شيفيلد.. وعودة كوناتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 31 ضمن الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

وواصل يورجن كلوب الاعتماد على الثلاثي الهجومي، محمد صلاح لويس دياز وداروين نونيز.

وشهد التشكيل عودة إبراهيما كوناتي بعد تعافيه من الإصابة.

ودفع كلوب بالهولندي الشاب ريان جرافينبرخ بدلا من واتارو إندو المصاب.

فيما تواجد كورتيس جونز على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ فترة، وذلك بعد التعافي من الإصابة.

ويتواجد أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء أيضا، رغم أن كلوب أكد جاهزيته للمشاركة ضد شيفيلد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال.

ويمكن للحمر الارتقاء للصدارة في حالة الفوز، أما في حالة التعادل سيبقى أرسنال في الصدارة بفارق الأهداف.

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