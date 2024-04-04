جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة

الخميس، 04 أبريل 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

يتوقع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن يحسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة.

وانتصر سيتي على ضيفه أستون فيلا، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة بالتساوي مع ليفربول، الذي يواجه شيفيلد يوم الخميس، بينما ارتقى أرسنال للصدارة بفارق نقطة بعد فوزه على لوتون تاون.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: إذا فزنا في كل مبارياتنا، سيتم حسم اللقب في الجولة الأخيرة لأن أرسنال وليفربول لا يبتعدان عنا بفارق 5 أو 6 أو 7 نقاط في القمة".

وأضاف: "لن يكون الأمر سهلا، أتوقع أن يفقد ليفربول وأرسنال بعض النقاط ولكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث".

وتابع "يجب علينا أن نفوز بكل مبارياتنا حتى لا نندم على أننا كان يجب علينا الفوز في تلك المباراة لأنهم خسروا مباراة ما بعد ذلك".

وواصل "لا يمكننا التحكم في ما يفعله ليفربول وأرسنال، علينا الفوز في مبارياتنا، هذا كل ما يمكننا فعله".

8 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين الفرق الثلاثة.

ويخوض سيتي حامل لقب الدوري 4 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 4 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: لوتون تاون على ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 29: برايتون خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 35: نوتينجهام فورست خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

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