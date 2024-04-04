رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه شيفيلد يونايتد يوم الخميس.

ويحل شيفيلد ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح لتسجيل أو صناعة هدف خلال لقاء الخميس ليتساوى مع أولي واتكينز في صدارة قائمة أكثر من أسهم في الأهداف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي برصيد 26 هدفا.

فقد سجل صلاح 16 هدفا وصنع 9 إلى الآن.

الوضع حاليا كالتالي:

واتكينز (26)

صلاح (25)

إرلينج هالاند (23)

ويسعى صلاح لمواصلة تألقه على ملعب أنفيلد، إذ سجل 21 هدفا وصنع 5 في مبارياته الـ20 الأخيرة بالدوري الإنجليزي في أنفيلد.

ولو نجح صلاح في صناعة هدف أمام شيفيلد سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

وسجل صلاح 22 هدفا في 32 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 338 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 208 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.