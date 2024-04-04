مؤتمر كولر: مواجهة سيمبا ستكون صعبة مثل الذهاب.. وهناك فارق بين الثقة والتعالي

يتوقع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي صعوبة مواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على سيمبا في تنزانيا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الذهاب.

وشدد كولر على أن نتيجة الذهاب تمنح الفريق ثقة ولكن هناك فارق بين الثقة والتعالي وهو ما يرفضه.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن تكون مواجهة سيمبا مثل الذهاب ستكون صعبة جدا، وشاهدنا مستوى متقارب في المواجهة الأولى".

وأضاف "سيمبا سيفعل كل شيء من أجل الفوز وتعويض نتيجة الذهاب، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز والإصرار".

وشدد كولر "نتمنى أن تتواجد جماهيرنا في السعة المسموحة ونحتاجهم لتدعيمنا طوال المباراة".

واختتم كولر تصريحاته "حققنا نتيجة إيجابية في الذهاب وهو ما يمنحنا ثقة، ولكن هناك فارق بين الثقة والتعالي الذي نرفضه، وأبلغت اللاعبين بذلك في غرفة الملابس فور انتهاء المباراة في تنزانيا".

ويلعب الأهلي مباراة الإياب غدا الجمعة في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم تأهله إلى نصف النهائي.

وحال تأهل الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة بترو أتليتكو ومازيمبي في نصف النهائي.