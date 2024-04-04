مدرب نيوزيلندا: سوء الحظ حرمنا من الفوز على مصر.. وصلاح الخسارة الأكبر

يرى دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا أن سوء الحظ حرم فريقه من الفوز على منتخب مصر.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وقال دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا عبر قناة الأهلي: "لعبنا مباراة جيدة أمام منتخب مصر وسوء الحظ حرمنا من الفوز باللقاء. حسام حسن بدأ مسيرته بشكل جيد بالفوز بالمباراة، وهو أسطورة لمصر في كرة القدم".

وأضاف"الثنائي مرموش وتريزيجيه رائع ولديه إمكانيات كبيرة، وأعتبر غياب محمد صلاح الخسارة الأكبر لمنتخب مصر في البطولة التي حظيت بحضور جماهيري مميز".

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس عاصمة مصر.

وخسر منتخب مصر المباراة النهائية على يد كرواتيا بنتيجة 4-2 ليتوج رفقاء لوكا مودريتش بلقب البطولة الدولية الودية.

فيما اختتم منتخب نيوزيلندا مشاركته في البطولة بالمركز الرابع عقب الخسارة من تونس.

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