صدمة في جنوب إفريقيا.. مقتل لاعب كايزر تشيفز في حادث اختطاف

الخميس، 04 أبريل 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

لوك فلورز - كايزر تشيفز

تلقى الوسط الرياضي في جنوب إفريقيا صدمة قوية بعدما فقد لوك فلورز مدافع كايز تشيفز حياته في حادث اختطاف.

وانضم فلورز لصفوف كايزر تشيفز في أكتوبر الماضي ولكنه كان ينتظر ظهوره الأول مع الفريق.

وأعلن نادي كايزر تشيفز في بيان رسمي مقتل مدافعه الشاب بعدما أصيب بالرصاص خلال حادث اختطاف بجوهانسبرج.

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وقال كايزر تشيفز في بيانه: "بحزن كبير نعلن أن اللاعب لوك فلورز فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال حادث اختطاف في جوهانسبرج".

"صلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب. تتعامل الجهات المختصة مع الأمر وسيتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. لترقد روحه العزيزة في سلام".

فلورز الذي فقد حياته في عامه الـ 24 سبق له التدرج في الفئات السنية لمنتخب الناشئين والشباب والأولمبي بمنتخب جنوب إفريقيا.

يذكر أن كايزر تشيفز يحتل المركز الثامن في الدوري الجنوب إفريقي برصيد 31 نقطة بفارق أقل 18 نقطة عن صنداونز متصدر الترتيب.

جنوب إفريقيا كايزر تشيفز
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