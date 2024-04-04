في غياب ميسي.. خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف

الخميس، 04 أبريل 2024 - 10:24

كتب : FilGoal

مونتيري المكسيكي

خسر إنتر ميامي الأمريكي أمام مونتيري المكسيكي بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وغاب ليونيل ميسي عن قيادة إنتر ميامي بسبب عدم شفاه التام من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويواصل الفريق الأمريكي تعثره في غياب ليونيل ميسي للمباراة الثالثة على التوالي.

أخبار متعلقة:
تعثر جديد في غياب ميسي.. سواريز يسجل في تعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي ثنائية سواريز تنصر إنتر ميامي في غياب ميسي.. وهدف بفعل الرياح في الدوري الأمريكي ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي إلى ربع نهائي أبطال كونكاكاف في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتعرض للخسارة الأولى بالدوري الأمريكي

وتغلب مونتيري خارج ملعبه على إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

ويتأهل بطل كأس أبطال الكونكاكاف إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وتقام مباراة الإياب في المكسيك فجر الخميس المقبل.

وأشارت تقارير أمريكية إلى لحاق ميسي بمباراة العودة الأسبوع المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

وكان إنتر ميامي قد تقدم مبكرا عن طريق توماس أفيليس في الدقيقة 19 لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.

ولكن تحصل ديفيد رويز لاعب إنتر ميامي على بطاقة حمراء في الدقيقة 65 ليعاني الفريق بعد الطرد.

وتعادل مونتيري في الدقيقة 69 عن طريق ميزا قبل أن يسجل خورخي رودريجيز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 89.

وحسم مونتيري تواجده في كأس العالم للأندية 2025 بغض النظر عن نتيجة بالنسخة الحالية من كأس أبطال الكونكاكاف.

ويأتي ذلك بسبب تتويج الفريق المكسيكي ببطولة الكونكاكاف عام 2021.

ويتبقى 11 مقعدا لاكتمال المتأهلين إلى نسخة مونديال الأندية 2025.

إنتر ميامي كأس أبطال الكونكاكاف ميسي مونتيري
نرشح لكم
ميسي يتعافى من الإصابة الثنائي رونالدو ولاعب مفاجأة.. مارسيلو يختار تشكيل أفضل من لعب جوارهم تعثر جديد في غياب ميسي.. سواريز يسجل في تعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي ثنائي إفريقي شاب في قائمة ساو باولو ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 إندريك.. رسالة إلى أخي لاعب ريال مدريد القادم.. مدرب البرازيل: إندريك موهبة واعدة ويجب حمايته سكالوني: ميسي ودي ماريا فقط يضمنان مقعدهما في كوبا أمريكا حوار ميسي: سألعب كرة القدم لأطول فترة.. ولم أرغب في الرحيل عن برشلونة
أخر الأخبار
"نوّرتنا".. الهلال السعودي يحتفي بزيارة أشرف قاسم 30 دقيقة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وليفربول في إنجلترا 43 دقيقة | الدوري المصري
تصنيف فيفا - تراجع منتخب مصر مركزا.. وتقدم بلجيكا عالميا 56 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب ميسي.. خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف ساعة | أمريكا
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك 9 ساعة | كرة طائرة
الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية 9 ساعة | سعودي في الجول
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا 9 ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي