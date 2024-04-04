في غياب ميسي.. خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف

خسر إنتر ميامي الأمريكي أمام مونتيري المكسيكي بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وغاب ليونيل ميسي عن قيادة إنتر ميامي بسبب عدم شفاه التام من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويواصل الفريق الأمريكي تعثره في غياب ليونيل ميسي للمباراة الثالثة على التوالي.

وتغلب مونتيري خارج ملعبه على إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

ويتأهل بطل كأس أبطال الكونكاكاف إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وتقام مباراة الإياب في المكسيك فجر الخميس المقبل.

وأشارت تقارير أمريكية إلى لحاق ميسي بمباراة العودة الأسبوع المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

وكان إنتر ميامي قد تقدم مبكرا عن طريق توماس أفيليس في الدقيقة 19 لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.

ولكن تحصل ديفيد رويز لاعب إنتر ميامي على بطاقة حمراء في الدقيقة 65 ليعاني الفريق بعد الطرد.

وتعادل مونتيري في الدقيقة 69 عن طريق ميزا قبل أن يسجل خورخي رودريجيز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 89.

¡GOLAZO de Jorge Rodríguez! ¡Rayados toma la delantera! 🤯 pic.twitter.com/WZKhnmLTkl — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 4, 2024

وحسم مونتيري تواجده في كأس العالم للأندية 2025 بغض النظر عن نتيجة بالنسخة الحالية من كأس أبطال الكونكاكاف.

ويأتي ذلك بسبب تتويج الفريق المكسيكي ببطولة الكونكاكاف عام 2021.

ويتبقى 11 مقعدا لاكتمال المتأهلين إلى نسخة مونديال الأندية 2025.