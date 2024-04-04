طبيب الزمالك: أوباما طلب استكمال اللقاء رغم إصابته.. وموعد عودته

الخميس، 04 أبريل 2024 - 01:13

كتب : FilGoal

إصابة يوسف أوباما - محمد أسامة طبيب الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك عن إصرار يوسف أوباما على استكمال مواجهة مودرن فيوتشر رغم الإصابة.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض أوباما إلى كسر في الفك وتم استبداله في الشوط الأول أمام فيوتشر، قبل أن يجري عملية جراحية.

وقال محمد أسامة عبر قناة الزمالك: "يوسف أوباما بخير وخرج من المستشفى، اللاعب عانى من كسر في الفك وكان مصمما على استكمال اللقاء ولكن رفضنا بسبب خطورة الأمر".

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وتابع طبيب الزمالك "تم تثبيت الكسر والعملية كانت ناجحة وحالته مطمئنة، عقب أسبوع أو 10 أيام سيتواجد في تدريبات بدون تلاحم".

وكشف أسامة "عودة أوباما إلى الملعب ستكون خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع".

وتابع "رجوع أوباما إلى التدريبات سيكون من خلال واق للوجه من أجل مزيد من الأمان".

واختتم محمد أسامة تصريحاته "أوباما راض بقضاء الله وقدره ولكنه حزين بسبب الابتعاد عن الفريق هذه الفترة".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على مودرن فيوتشر ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق مودرن فيوتشر إيابا يوم الأحد على استاد القاهرة.

الزمالك يوسف أوباما محمد أسامة
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