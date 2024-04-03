أرتيتا: لم نحصل على الإيقاع الصحيح بالشوط الثاني.. وسميث رو أبهرني ضد لوتون

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مواجهة فريقه ضد لوتون تاون كانت صعبة.

وحقق أرسنال الفوز على لوتون تاون بهدفين دون مقابل على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا لشبكة TNT عقب المباراة: "أنا سعيد جدا لأن المباراة كانت صعبة والفضل في ذلك يعود إلى فريق لوتون القوي والذي يصعب المباريات".

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وواصل "لقد سجلنا هدفين في الشوط الأول وبالشوط الثاني وبسبب الطريقة التي لعبوا بها لم نحصل على الإيقاع المناسب".

وتابع "سعيد باللاعبين الذين شاركوا اليوم لأنهم أحدثوا الفارق وأصبح الآن لدينا فريق أكبر مع الجميع تقريبا جاهزون ومتاحون للعب".

وشدد "لقد انبهرت بإيميل سميث رو، لقد تدرب بشكل جيد وشعرنا أن المباراة تناسبه".

وأضاف "إنه شهر مزدحم، لقد بدأنا بشكل جيد والمباراة التالية ستكون ضد برايتون".

سجل ثنائية أرسنال كل من مارتن أوديجارد ودايكي هاشيسوكا بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 68 في المركز الأول بجدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

أرسنال ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي الممتاز لوتون تاون
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