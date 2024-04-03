صراع القمة يشتعل.. هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح أستون فيلا

لا يزال صراع القمة في الدوري الإنجليزي مشتعلا بعد انتصار مانشستر سيتي الكبير على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

فيليب فودين النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتغلب مانشستر سيتي على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ونجح فيل فودين في تسجيل هاتريك.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة بالتساوي مع ليفربول، الذي يواجه شيفيلد غدا الخميس.

بينما ينفرد أرسنال بصدارة الترتيب برصيد 68 نقطة بعد التغلب على لوتون بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة روبن أولسين حارس مرمى أستون فيلا بدلا من إيميليانو مارتينيز الذي كان ضمن التشكيل الأساسي ولكن قبل انطلاق المباراة تم الدفع بأولسين بدلا منه لتعرضه للمرض.

وبدأ اللقاء بضغط قوي من مانشستر سيتي بحثا عن التسجيل المبكر.

وأهدر خوليان ألفاريز فرصة التسجيل في الدقيقة الثانية بعد تمريرة رائعة من جريليتش ولكن في الشباك الخارجية.

ونجح رودري في افتتاح التسجيل بالدقيقة 11 بعد تسديدة رائعة ليتقدم مبكرا لمانشستر سيتي.

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ونجح جون دوران لاعب أستون فيلا في إدراك التعادل سريعا بالدقيقة 20 بعد هجمة مرتدة متقنة ليسدد الكرة على يسار أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول خطف فودين التقدم لصالح مانشستر سيتي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني كاد دوجلاس لويز أن يتعادل مجددا بهد في الدقيقة 55 ولكن نجح أورتيجا في تحويلها لركنية.

وعزز فودين تقدم مانشستر سيتي بهدف جديد في الدقيقة 62 داخل شباك أستون فيلا.

Goal! Man City take the lead in stoppage time! Phil Foden with the free-kick! #beINPL #MCIAVL pic.twitter.com/t68Kx7DUWF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 3, 2024

ولم يكتف فودين بالهدفين إذ سجل الهاتريك في الدقيقة 70 ليقتل المباراة.

ودفع بيب جوارديولا بالثنائي ماتيو كوفاسيتش ونونيس بدلا من رودري وبرناردو سيلفا.

واحتفظ جوارديولا بالثنائي إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

Goal! Man City go 3-1 up! Phil Foden bags his 20th goal of the season with a first-time strike.#beINPL #MCIAVL pic.twitter.com/MNavHNbzbE — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 3, 2024

رقم مميز لـ فودين

رفع فيل فودين رصيده إلى 14 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح فودين في المساهمة بأكثر من 20 هدفا في الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته.

إذ نجح لاعب مانشستر سيتي في صناعة 7 أهداف بجانب تسجيل 14 هدفا هذا الموسم.