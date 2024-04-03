صراع القمة يشتعل.. هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح أستون فيلا

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

لا يزال صراع القمة في الدوري الإنجليزي مشتعلا بعد انتصار مانشستر سيتي الكبير على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتغلب مانشستر سيتي على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ونجح فيل فودين في تسجيل هاتريك.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة بالتساوي مع ليفربول، الذي يواجه شيفيلد غدا الخميس.

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بينما ينفرد أرسنال بصدارة الترتيب برصيد 68 نقطة بعد التغلب على لوتون بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة روبن أولسين حارس مرمى أستون فيلا بدلا من إيميليانو مارتينيز الذي كان ضمن التشكيل الأساسي ولكن قبل انطلاق المباراة تم الدفع بأولسين بدلا منه لتعرضه للمرض.

وبدأ اللقاء بضغط قوي من مانشستر سيتي بحثا عن التسجيل المبكر.

وأهدر خوليان ألفاريز فرصة التسجيل في الدقيقة الثانية بعد تمريرة رائعة من جريليتش ولكن في الشباك الخارجية.

ونجح رودري في افتتاح التسجيل بالدقيقة 11 بعد تسديدة رائعة ليتقدم مبكرا لمانشستر سيتي.

ونجح جون دوران لاعب أستون فيلا في إدراك التعادل سريعا بالدقيقة 20 بعد هجمة مرتدة متقنة ليسدد الكرة على يسار أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول خطف فودين التقدم لصالح مانشستر سيتي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني كاد دوجلاس لويز أن يتعادل مجددا بهد في الدقيقة 55 ولكن نجح أورتيجا في تحويلها لركنية.

وعزز فودين تقدم مانشستر سيتي بهدف جديد في الدقيقة 62 داخل شباك أستون فيلا.

ولم يكتف فودين بالهدفين إذ سجل الهاتريك في الدقيقة 70 ليقتل المباراة.

ودفع بيب جوارديولا بالثنائي ماتيو كوفاسيتش ونونيس بدلا من رودري وبرناردو سيلفا.

واحتفظ جوارديولا بالثنائي إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

رقم مميز لـ فودين

رفع فيل فودين رصيده إلى 14 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح فودين في المساهمة بأكثر من 20 هدفا في الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته.

إذ نجح لاعب مانشستر سيتي في صناعة 7 أهداف بجانب تسجيل 14 هدفا هذا الموسم.

مانشستر سيتي فودين الدوري الإنجليزي
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