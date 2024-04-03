أرسنال يفوز على لوتون ويعود للصدارة مؤقتا

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

أرسنال ضد لوتون

حقق أرسنال الفوز على لوتون تاون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية أرسنال كل من مارتن أوديجارد ودايكي هاشيسوكا بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 68 في المركز الأول بجدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بريس نيلسون ولياندرو تروسارد وكاي هافيرتز كثلاثي هجومي.

وغاب كل من بوكايو ساكا ومحمد النني عن قائمة أرسنال للمباراة.

تقدم أرسنال بالهدف الأول عن طريق أوديجارد في الدقيقة الـ 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أضاف أرسنال الهدف الثاني بعد توغل من إميل سميث رو الذي مرر ليسجل هاشيوكا بالخطأ في مرمى فريقه.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برايتون يوم السبت المقبل 6 إبريل، بينما سيلعب لوتون بنفس اليوم ضد بورنموث.

أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز لوتون تاون
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