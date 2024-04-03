أرسنال يفوز على لوتون ويعود للصدارة مؤقتا

حقق أرسنال الفوز على لوتون تاون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية أرسنال كل من مارتن أوديجارد ودايكي هاشيسوكا بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 68 في المركز الأول بجدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بريس نيلسون ولياندرو تروسارد وكاي هافيرتز كثلاثي هجومي.

وغاب كل من بوكايو ساكا ومحمد النني عن قائمة أرسنال للمباراة.

📋تشكيل أرسنال #في_إنجلترا 🔴هافيرتز يقود الهجوم أمام لوتون تاون 🪑مارتينللي، رايس وجيسوس على مقاعد البدلاء ❌ساكا والنني خارج القائمة pic.twitter.com/9SeOsvlO1N — FilGoal (@FilGoal) April 3, 2024

تقدم أرسنال بالهدف الأول عن طريق أوديجارد في الدقيقة الـ 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أضاف أرسنال الهدف الثاني بعد توغل من إميل سميث رو الذي مرر ليسجل هاشيوكا بالخطأ في مرمى فريقه.

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وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برايتون يوم السبت المقبل 6 إبريل، بينما سيلعب لوتون بنفس اليوم ضد بورنموث.