سجل هدفا صاروخيا.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على كونيا سبور بثلاثية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفا صاروخيا في مباراة فريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور.

وفاز طرابزون سبور على حساب كونيا سبور بنيتجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من الدوري التركي.

الفوز رفع رصيد طرابزون سبور إلى النقطة 52 في المركز الثالث بالدوري التركي.

أخبار متعلقة:
المصري يعلن موعد وصول دغموم للانتظام في تدريباته استمرار توهج تريزيجيه مع طرابزون بعد أمم إفريقيا بـ 8 من 8.. ورقم مميز مع فريقه التركي الرياضية: مدرب النصر يريح الأساسيين أمام ضمك قبل مواجهة الهلال في السوبر ريليفو: تياجو ألكانتارا يغادر ليفربول نهاية الموسم نحو السعودية أو قطر

فيما توقف لرصيد كونيا سبور عند النقطة 33 في المركز 16 بترتيب المسابقة.

وبذلك ساهم تريزيجيه في ثمانية أهداف بآخر ثماني مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وسجل تريزيجيه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري التركي ورفع رصيده إلى 10 أهداف.

وحقق تريزيجيه رقما مميزا إذ أصبح رابع لاعب أجنبي في تاريخ الدوري التركي يسجل 10 أهداف في موسمين متتاليين بقميص طرابزون سبور.

وكان الرقم السابق يحمله كل من أنتوني نوانكايمي ودافور فوجرينيتش وسوتا أرفيلادزي.

وكان تريزيجيه قبل انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا قد ساهم في 5 أهداف بآخر 5 لقاءات خاضهم مع طرابزون سبور.

وبذلك يكون تريزيجيه قد ساهم في 13 هدفا بآخر 13 مباراة خاضهم مع طرابزون في الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في 21 مباراة مع طرابزون هذا الموسم بالدوري ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

طرابزون سبور كونيا سبور محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور
نرشح لكم
استمرار توهج تريزيجيه مع طرابزون بعد أمم إفريقيا بـ 8 من 8.. ورقم مميز مع فريقه التركي انتهت في الدوري التركي - طرابزون (3)-(1) كونيا سبور.. 3 نقاط ثمينة تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد كونيا سبور تريزيجيه بلا جماهير في 6 مباريات على طريقة "جيمس بوند".. سبب ظهور صلاح "مرتديا البدلة" في تدريبات ليفربول كوكا يسجل ثنائية ويصنع في فوز ألانياسبور على غازي عنتاب في مشاركته الأولى.. إياد العسقلاني يساهم في فوز روستوف على خيمكي بركلات الترجيح إياد العسقلاني أساسي لأول مرة مع روستوف في كأس روسيا
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك ساعة | كرة طائرة
الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية ساعة | سعودي في الجول
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز 2 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: أوباما طلب استكمال اللقاء رغم إصابته.. وموعد عودته 2 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة جوميز وبرنامج خاص لـ ناصر ماهر 2 ساعة | الكرة المصرية
عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي