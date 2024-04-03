سجل هدفا صاروخيا.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على كونيا سبور بثلاثية

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفا صاروخيا في مباراة فريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور.

وفاز طرابزون سبور على حساب كونيا سبور بنيتجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من الدوري التركي.

الفوز رفع رصيد طرابزون سبور إلى النقطة 52 في المركز الثالث بالدوري التركي.

فيما توقف لرصيد كونيا سبور عند النقطة 33 في المركز 16 بترتيب المسابقة.

وبذلك ساهم تريزيجيه في ثمانية أهداف بآخر ثماني مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وسجل تريزيجيه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري التركي ورفع رصيده إلى 10 أهداف.

وحقق تريزيجيه رقما مميزا إذ أصبح رابع لاعب أجنبي في تاريخ الدوري التركي يسجل 10 أهداف في موسمين متتاليين بقميص طرابزون سبور.

وكان الرقم السابق يحمله كل من أنتوني نوانكايمي ودافور فوجرينيتش وسوتا أرفيلادزي.

وكان تريزيجيه قبل انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا قد ساهم في 5 أهداف بآخر 5 لقاءات خاضهم مع طرابزون سبور.

وبذلك يكون تريزيجيه قد ساهم في 13 هدفا بآخر 13 مباراة خاضهم مع طرابزون في الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في 21 مباراة مع طرابزون هذا الموسم بالدوري ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

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