انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة

يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بينما أستون فيلا رابعا بـ 59 نقطة.

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نهاية المباراة

ق75 نزول كوفاسيتش ونونيز وخروج رودري وبرناردو سيلفا

ق70 جووووووول فودين هاتريك

ق62 جوووووول فودين يسجل من جديد

ق55 دوجلاس لويز يسدد وأورتيجا يحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق46 جووووول فودين يتقدم للسيتي من ركلة حرة

ق20 جووووول التعادل عن طريق دوران

ق11 جووووول رودري

ق2 ألفاريز يهدر الأول بعد تمريرة رائعة من جريليتش

انطلاق المباراة