تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودي بروين على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا

يبدأ كيفين دي بروين وإرلينج هالاند على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في مواجهة أستون فيلا.

ويلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا على ملعب الاتحاد في مباراة تشهد تواجد الثلاثي جيريمي دوكو وخوليان ألفاريز وجاك جريليش في الهجوم.

في المقابل يغيب أولي واتكينس عن تشكيل أستون فيلا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل سيتي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول

الوسط: بيرناردو سيلفا – فيل فودين – رودري

الهجوم: جيريمي دوكو – خوليان ألفاريز – جاك جريليش

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: سكوت كارسون

الدفاع: جون ستونز – سيرجيو جوميز

الوسط: ماتيو كوفاشيتش – كيفين دي بروين –– ماتيوس نونيز – ألكسندر بوب – محمدو سوسوهو

الهجوم: إرلينج هالاند

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر وله مباراة مؤجلة.

فيما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.