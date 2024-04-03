تشكيل أرسنال - أرتيتا يهاجم لوتون بهافيرتز.. وساكا والنني خارج القائمة

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال التشكيل الذي سيلعب به ضد لوتون تاون يوم الأربعاء.

ويلعب أرسنال ضد لوتون في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

وشهد التشكيل غياب بوكايو ساكا للإصابة.

وهي المرة الثانية التي يلعب فيها أرسنال بدون ساكا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما خرج محمد النني من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – ألكسندر زينتشينكو

الوسط: توماس بارتي – سميث رو – مارتن أوديجارد

الهجوم: ريس نيلسون – كاي هافرتز – ليوناردو تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

ويمكن لأرسنال الارتقاء للصدارة مؤقتا لو انتصر على لوتون، حتى يلعب ليفربول ضد شيفيلد يونايتد يوم الخميس.