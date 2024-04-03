ريليفو: تياجو ألكانتارا يغادر ليفربول نهاية الموسم نحو السعودية أو قطر

من المرجح أن يغادر تياجو ألكانتارا فريقه ليفربول بنهاية عقده في نهاية موسم 2023-2024، حسب منصة ريليفو.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي لا يفكر في التجديد لتياجو في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير أن ألكانتارا يستكشف خيارات اللعب في السعودية أو قطر الموسم المقبل.

ويغيب تياجو عن ليفربول منذ عام، لم يلعب خلاله سوى دقائق قليلة أمام أرسنال فبراير الماضي.

انتقل تياجو إلى نادي ليفربول في 2020، لكن غاب عن العديد من المباريات بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل ألكانتارا إلى ليفربول في موسم 2020-2021 قادما من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

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