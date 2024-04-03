تين هاج يكشف موقف مصابيه قبل لقاء تشيلسي

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن موقف لاعبيه قبل مواجهة تشيلسي يوم الخميس في الدوري الإنجليزي.

ويصطدم يونايتد بتشيلسي ضمن الجولة 31 من المسابقة في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الإصابات؟ الأمور على ما يرام فيما يخص خطي الوسط والهجوم، ولدينا عدة خيارات فيهما".

وأضاف "نعاني من بعض الغيابات في الدفاع، ولكن الخبر الجيد هو عودة رافاييل فاران وجوني إيفانز للتدريبات".

وحامت الشكوك حول مشاركة فاران ضد الزرق بعد استبداله بين شوطي مباراة برينتفورد الأخيرة.

وأكمل المدرب الهولندي "هاري ماجواير جاهز أيضا للمشاركة أمام تشيلسي".

إلى ذلك، تأكد غياب الثنائي فيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز بسبب الإصابة.

كما يستمر غياب الثلاثي أنتوني مارسيال وتايريل مالاسيا ولوك شاو.

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