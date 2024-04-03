فان دايك: اليوم الأخير لكلوب سيكون صعبا للغاية.. ولكن

يخشى فيرجيل فان دايك قائد ليفربول نهاية موسم فريقه بدون تحقيق لقب كبير حتى لا يجد الفريق صعوبة في توديع المدرب يورجن كلوب.

في يناير الماضي، أُعلن كلوب قراره بترك منصبه كمدير فني للحمر مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في النادي.

وقال فان دايك لقناة ITV: "اليوم الأخير ليورجن كلوب؟ سيكون يوما صعبا، ولكن حتى يأتي ذلك اليوم سنقاتل من أجله".

وأضاف "أنا شخص عاطفي، ولا أحب أن أقول وداعا. سيكون الأمر صعبا علي كقائد للفريق، من المحتمل أن أتحدث قليلا، ربما أشعر بالرهبة في هذا اليوم".

وأوضح "سيكون الأمر أسهل لو أنهينا الموسم بتحقيق الألقاب، هذا هو هدفنا في الوقت الحالي".

وحقق ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين، وينافس على لقبي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

في الدوري الأوروبي سيلعب ليفربول ضد أتالانتا في ربع النهائي.

أما في الدوري الإنجليزي فيتصدر ليفربول المسابقة بفارق نقطتين عن أرسنال و3 نقاط عن مانشستر سيتي، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

ليفربول أمامه 9 مباريات، بينهم 4 على ملعبه أنفيلد، 5 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 31: شيفيلد يونايتد على أنفيلد

الجولة 32: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 33: كريستال بالاس على أنفيلد

الجولة 34: فولام خارج أنفيلد

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد (مؤجلة)

الجولة 35: وست هام يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.