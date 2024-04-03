حكم مصري وحيد في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيقودون مباريات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وجاء ضمن القائمة اسم الحكم المصري محمود عاشور ضمن حكام تقنية حكم الفيديو المساعد.

ولم يتواجد اسم أي حكم مصري آخر في القائمة.

وبذلك واصل عاشور حضوره في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي.

فقد شارك في أولمبياد طوكيو 2020، الذي أقيم في 2021 بسبب جائحة كورونا.

للمرة الثانية في الاولمبياد الحكم الدولي محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في اولمبياد باريس 👏🇪🇬 pic.twitter.com/31OaZImdW7 — EFA.eg (@EFA) April 3, 2024

وكان محمود عاشور قد شارك في إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

وتنطلق منافسات الأولمبياد في باريس الصيف المقبل.

يذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم أسفرت عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وصاحب المركز الثاني من آسيا.

تعرف على نتائج القرعة بالكامل من هنـــــــــــــا. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 بحسب موقع فيفا.

مصر × الدومينيكان

24 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

المركز الثاني من كأس آسيا × مصر

27 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

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إسبانيا × مصر

30 يوليو 2024 - الرابعة عصرا - ملعب بوردو (بوردو)

في حال صعود منتخب مصر سيواجه أحد المنتخبين المتأهلين من المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني.

وستقام مباريات ربع النهائي في الثاني من أغسطس 2024.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة سيلتقي ثاني المجموعة الرابعة في الثامنة مساءً على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا.

وحال تأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة سيلتقي أولى الرابعة في السادسة مساءً على ملعب ليون في مدينة ليون.

ويستضيف ملعب حديفة الأمراء في باريس في التاسع من أغسطس المباراة النهائية للبطولة.