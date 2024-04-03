حكم مصري وحيد في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

محمود عاشور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيقودون مباريات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وجاء ضمن القائمة اسم الحكم المصري محمود عاشور ضمن حكام تقنية حكم الفيديو المساعد.

ولم يتواجد اسم أي حكم مصري آخر في القائمة.

أخبار متعلقة:
ميسي يتعافى من الإصابة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم: فوجئنا بتعيين مدرب المنتخب مثل كل الشعب فودين ينافس رودري وأكانجي على جائزة لاعب الشهر في سيتي تريزيجيه بلا جماهير في 6 مباريات

وبذلك واصل عاشور حضوره في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي.

فقد شارك في أولمبياد طوكيو 2020، الذي أقيم في 2021 بسبب جائحة كورونا.

وكان محمود عاشور قد شارك في إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

وتنطلق منافسات الأولمبياد في باريس الصيف المقبل.

يذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم أسفرت عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وصاحب المركز الثاني من آسيا.

تعرف على نتائج القرعة بالكامل من هنـــــــــــــا. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 بحسب موقع فيفا.

مصر × الدومينيكان

24 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

المركز الثاني من كأس آسيا × مصر

27 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

إسبانيا × مصر

30 يوليو 2024 - الرابعة عصرا - ملعب بوردو (بوردو)

في حال صعود منتخب مصر سيواجه أحد المنتخبين المتأهلين من المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني.

وستقام مباريات ربع النهائي في الثاني من أغسطس 2024.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة سيلتقي ثاني المجموعة الرابعة في الثامنة مساءً على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا.

وحال تأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة سيلتقي أولى الرابعة في السادسة مساءً على ملعب ليون في مدينة ليون.

ويستضيف ملعب حديفة الأمراء في باريس في التاسع من أغسطس المباراة النهائية للبطولة.

محمود عاشور أولمبياد باريس أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
بيان من بيراميدز بشأن أزمة الشيبي والشحات وصول بعثة سيمبا التنزاني إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي رئيس اللجنة الطبية يكشف كيفية إجراء تحليل المنشطات.. والمسؤول عن تلف العينة مران الزمالك - عودة إيشو وروقا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة تطور جديد في مراحل عودة إمام عاشور ومحمد الشناوي من الإصابة الأهلي يعزي ديانج في وفاة والده الكشف عن مواعيد الجولة 17 من الدوري.. وموقف مباراتي الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
حكم مصري وحيد في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 26 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي يتعافى من الإصابة 36 دقيقة | أمريكا
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم: فوجئنا بتعيين مدرب المنتخب مثل كل الشعب 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
فودين ينافس رودري وأكانجي على جائزة لاعب الشهر في سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: ليفربول ينافس ثنائي الدوري الإنجليزي على موهبة شيفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه بلا جماهير في 6 مباريات ساعة | المحترفون
كلوب: أخبار سارة بشأن مصابي ليفربول.. ولا أتابع نتائج المنافسين منذ 2019 ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يُفعل تمديد تعاقد جرينوود 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي