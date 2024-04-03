الاتحاد الكاميروني لكرة القدم: فوجئنا بتعيين مدرب المنتخب مثل كل الشعب

أوضح الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه تفاجأ بإعلان وزارة الرياضة تعيين البلجيكي مارك بريس كمدير فني لمنتخب الكاميرون.

وأعلنت وزارة الرياضة الكاميرونية تعيين بيرس مدربا جديدا للفريق خلفا لريجوبير سونج الذي أقيل في فبراير الماضي.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيان: "علمنا بتعيين البلجيكي مارك بريس كمدير فني للمنتخب الكاميروني مثلنا مثل جميع الكاميرونيين".

وأضاف البيان "نحن مندهشون من هذا التصرف، ولقد جاء هذا القرار الأحادي بعدما وافق الاتحاد على التعاون مع وزارة الرياضة للتوصل إلى حل مفيد لمستقبل منتخب الكاميرون".

وأتم البيان "الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعتزم طلب تفسير لهذا الوضع المؤسف".

وتشير تقارير عديدة إلى أن التدخل الحكومي في شؤون اتحاد الكرة بالكاميرون قد يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم للتدخل وربما يصل الأمر للإيقاف.

وكان صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني قد أعلن رحيل ريجوبير سونج عن تدريب الفريق.

وودع منتخب الكاميرون مناسفات النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا من ثمن النهائي بعد الخسارة من نيجيريا.

سونج كان لاعبا تاريخيا مع المنتخب الكاميروني وحصل معه على لقبي كأس إفريقيا 2000 و2002.

وبدأ سونج مسيرته في تدريب منتخب بلاده في أول مارس 2022 خلفا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو.

وخاض سونج 23 مباراة مع منتخب الكاميرون وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 8 وخسر 9 مباريات.

وقاد سونج منتخب الكاميرون في النسخة الأخيرة من كاس العالم 2022 التي استضافتها قطر وحصل منتخب الأرجنتين على لقبها.

بيرس كان قد خاض أكثر من تجربة تدريبية في بلجيكا أبرزها مع لوفين وموسكرون، كما خاض أكثر من تجربة سعودية مع الرائد والفيصلي ونجران.

التجربة الأخيرة لبيرس كانت مع فريق لوفين البلجيكي واستمر 3 سنوات من 2020 وحتى أكتوبر 2023.

ويملك المدرب صاحب الـ 61 عاما لقبا وحيدا خلال مسيرته حققه مع فريق جيرمينال أنتويرب عندما توج بلقب كأس بلجيكا في موسم 2004/2005.