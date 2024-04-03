فودين ينافس رودري وأكانجي على جائزة لاعب الشهر في سيتي

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يتنافس الثلاثي فيل فودين ومانويل أكانجي ورودري على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي خلال شهر مارس.

في مارس حقق رجال بيب جوارديولا 3 انتصارات وتعادلين في 5 مباريات بجميع المسابقات.

فودين الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في شهري ديسمبر وفبراير، واصل تألقه خلال شهر مارس.

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فقد سجل هدفين في دربي مانشستر ضد مانشستر يونايتد وقاد فريقه للفوز 3-1.

وشارك بقوة ضد ليفربول في الدوري، ثم حصد جائزة رجل المباراة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد.

كما شارك في تعادل سيتي بدون أهداف أمام أرسنال في استاد الاتحاد.

أما رودري فواصل تألقه في صفوف الفريق السماوي على مدار الشهر.

فيما واصل أكانجي التألق في قيادة دفاع سيتي خلال مباريات الشهر المنصرم.

مانشستر سيتي رودري فيل فودين مانويل أكانجي
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