ديلي ميل: ليفربول ينافس ثنائي الدوري الإنجليزي على موهبة شيفيلد

دخل أوليفر أربلاستر لاعب وسط شيفيلد يونايتد دائرة اهتمامات ليفربول الذي يسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليفربول مهتم بضم لاعب الوسط الشاب لتدعيم مركز خط وسط الفريق للمستقبل.

وسيجد ليفربول منافسة قوية من الثنائي وست هام يونايتد وأستون فيلا من أجل التوقيع مع اللاعب.

ومن المحتمل رحيل الإسباني تياجو ألكانتارا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري في ظل غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابة.

وظهر اللاعب الدولي مع منتخب شباب إنجلترا بمستوى جيد مع شيفيلد في المباريات الأخيرة، بعدما شارك أمام كل من بورنموث وفولهام.

وظهر أربلاستر لأول مرة مع شيفيلد في الدوري هذا الموسم أمام أرسنال عندما دخل بديلا وفريقه خاسر بنتيجة 6-0.

ويمتلك اللاعب الشاب عقدا مع شيفيلد يمتد حتى 2028.