كلوب: أخبار سارة بشأن مصابي ليفربول.. ولا أتابع نتائج المنافسين منذ 2019

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 15:26

كتب : محمد مصطفى

يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن أمنياته في استعادة لاعبيه المصابين خلال الأسابيع القادمة، في ظل ضغط المباريات الحاسمة واقتراب الموسم من نهايته.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين أمام أرسنال الثاني، وبفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي الثالث، قبل 9 أسابيع من نهاية المسابقة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شيفيلد يونايتد مساء الخميس، إنه يامل في عودة دييجو جوتا، وترنت ألكسندر أرنولد إلى تدريبات ليفربول الأسبوع المقبل.

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كما أوضح مدرب ليفربول، أن أليسون بيكر حارس المرمى، اقترب من العودة، فيما كشف عن أن مشاركة واتارو إندو محل شك بعد تعرضه لإصابة في مباراة برايتون الأخيرة.

وعن كيرتس جونز، أكد كلوب، أن اللاعب عاد للمشاركة في التدريبات، وبات في حالة جيدة وقد يتواجد في قائمة الفريق أمام شيفيلد، فيما أعاد التأكيد على نهاية موسم جويل ماتيب مدافع الفريق بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ديسمبر الماضي.

كما أكد جاهزية أندي روبرتسون للمشاركة أمام شيفيلد يونايتد.

وكان كلوب أكد الأسبوع الماضي أن اللاعب الشاب ستيفان بايتيتش، يعمل ببطء على استعادة لياقته البدنية، وشارك اللاعب في تدريبات فريق تحت 21 عاما بشكل كامل هذا الأسبوع، وسيتدرب مع الفريق الأول الأسبوع المقبل.

وانتقد كلوب ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، بسبب مشاركة 14 مباراة في 6 أو 7 أسابيع، معتبرًا ذلك جدول زمني صعب.

كما أثنى كلوب على كيليهير حارس مرمى الفريق: "موسم رائع وبدونه، ليس لدينا فرصة لنكون حيث نحن الآن."

وأكمل: "نحن بحاجة في المباريات المقبلة إلى كل من يمكنه العودة، يمكننا أن نكون بكامل قوتنا ولكن ربما ذلك لا يكون ممكنا، إنها فترة صعبة ومثيرة للغاية وجميع المباريات صعبة لأسباب مختلفة".

ورفض كلوب التعليق على مباريات المنافسين: "قلت تلك القصة من سنوات مضت، شاهدت مباراة كنت أرغب في فوز ليستر سيتي بها عام 2019، ولم يتحقق ذلك، لذا الآن لا أشاهد المنافسين على اللقب لكي لا يرتفع معدل ضربات قلبي".

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي عام 2019 بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، ونجح في الفوز على حساب ليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة بهدف نظيف سجله فينسنت كومباني مدافع الفريق في الدقيقة 70.

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