ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يُفعل تمديد تعاقد جرينوود

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 14:57

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

قرر نادي مانشستر يونايتد تمديد تعاقد لاعبه ماسون جرينوود المعار حاليا لصفوف خيتافي الإسباني لمدة موسم واحد.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" أن نادي مانشستر يونايتد قرر تمديد تعاقد جرينوود لينتهي في صيف 2026.

وكان تعاقد جرينوود ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، وقرر النادي الإنجليزي تجديد تعاقده لحين الاستقرار على مستقبله وهل سيعود للشياطين الحمر مرة أخرى أم سيتم بيعه بشكل نهائي إلى خيتافي.

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وأشارت ذا أثليتك إلى أن العديد من لاعبي مانشستر يونايتد منفتحين على فكرة عودة جرينوود في الموسم المقبل للفريق.

جرينوود البالغ من العمر 22 عاما رحل عن مانشستر يونايتد بداية الموسم الحالي بعد الأزمة الكبيرة الذي تعرض لها.

وتم إيقاف جرينوود عن اللعب لأكثر من عام بعدما اتهم في قضية اغتصاب قبل أن يحصل على براءة في القضية.

لكن مانشستر يونايتد أعلن الاتفاق مع اللاعب على الرحيل، ولذلك انضم لصفوف خيتافي على سبيل الإعارة.

ومع خيتافي لعب جرينوود 28 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

مانشستر يونايتد خيتافي ماسون جرينوود
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