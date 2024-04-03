تم إخراج الفيديو من سياقه.. تشيلسي يرد في بيان رسمي على واقعة كالاجر

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 14:04

كتب : محمد مصطفى

كالاجير لاعب تشيلسي

أصدر نادي تشيلسي بيانا رسميا، للرد على الاساءات التي تعرض لها الإنجليزي كونور كالاجر لاعب البلوز، بعد مباراة بيرنلي يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

كونور كالاجر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه كالاجير، متجاهلاً أحد الأطفال، ولم يصافحه، رغم محاولات الطفل.

وجاء بيان تشيلسي كالتالي:

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نادي تشيلسي لكرة القدم على علم بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مباراة يوم السبت ضد بيرنلي، والذي تم إخراجه بشكل كبير من سياقه.

إن مستوى الإساءة والتعليقات الافترائية الموجهة إلى كونور كالاجر أمر غير مقبول على الإطلاق.

نحن فخورون بكوننا ناديًا متنوعًا وشاملًا يشعر فيه الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب.

وانتهت مباراة تشيلسي وبيرنلي بهدفين لكل فريق، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

ولعب كالاجر 27 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل هدفين، وصنع 5.

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