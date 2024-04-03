على طريقة "جيمس بوند".. سبب ظهور صلاح "مرتديا البدلة" في تدريبات ليفربول

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تدريبات ليفربول، اليوم الأربعاء، مرتديا بدلة سوداء، على طريقة الممثل العالمي دانيل كريج الذي قام بدور العميل السري "جيمس بوند".

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب أنفيلد.

ويشارك صلاح في حملة مع نادي ليفربول في شهر الأرض، وهو حدث سنوي حيث يحتفل العالم يوم 22 أبريل لدعم وحماية البيئة.

وحصل ليفربول على شهادة الأيزو عام 2021، في إدارة الأحداث المستدامة وهي التي تهدف للوصول لنفس النتائج مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمع والمجتمع المحلي، حيث يعد هو النادي الأوروبي الوحيد في كرة القدم الحاصل على تلك الشهادة.

وأطلق ليفربول على برنامج الاستدامة الخاص به "THE RED WAY"، ويهدف إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد القضايا الحاسمة مثل تغير المناخ والمساواة والتنوع والشمول، ومعالجة تلك القضايا.

وتصدر نادي ليفربول الدوري الإنجليزي كأكثر الأندية استدامة بيئيا، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتقليل تأثيره على البيئة.

وشارك لاعبو ليفربول محمد صلاح، وآندري روبرتسون، وكاويمين كيلير، ودومينيك سوبوسلاي، وإبرهيما كوناتي، وداروين نونيز، في الحملة، حيث يظهرون في فيديو أثناء تواجدهم في غرفة واحدة لتبادل الأفكار.

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وأظهر تقرير موسم 2022 - 2023، عن تحقيق ليفربول لعدد من الإنجازات البيئية أبرزها: خفض بنسبة 29% في الانبعاثات مقارنة بالموسم السابق (2021/ 22)، وتشغيل 94% من عمليات الأندية باستخدام الطاقة النظيفة، وتعويض 100% من الانبعاثات الناتجة عن عمليات كرة القدم.

كما أدى ارتفاع وعي المشجعين وتغيير السلوك الإيجابي إلى زيادة إعادة تدوير نفايات الزجاجات البلاستيكية في أيام المباريات من 25% (2021/ 22) إلى 90% (2022/ 23).

وظهر صلاح في تعاون مع مؤسسة SC Johnson في حملة جمع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التابعة لفريق ليفربول في آنفيلد.

ويقود النادي أيضًا باستخدام الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين، من أجل استخدامها وقود حافلات لفريقها، مما يؤدي إلى انخفاض في انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% من الديزل العادي.

ويتم تسليم معظم أعمال النادي في المجتمع من خلال مؤسسته الخيرية الرسمية "مؤسسة ليفربول".

وقدمت مؤسسة ليفربول خلال السنوات الثلاث الماضية من 2021 حتى 2023، أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني مباشرة في الاقتصاد المحلي.

ونجح صلاح في تسجيل 22 هدفا هذا الموسم في كافة البطولات، وقدم 13 تمريرة حاسمة، ونجح في قيادة ليفربول للتتويج بكأس كاراباو، وتصدر الدوري الإنجليزي.

وعلق مشجعو ليفربول على صورة صلاح مرتديا البدلة، حيث شبهه أحدهم بجيمس بوند: "جيمس بوند كنت اتوقع قدومك"، وقال آخر: "صلاح يقوم بالتحضير مبكرًا للكرة الذهبية".