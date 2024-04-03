إيزاك: أريد الاستمرار في نيوكاسل.. أنا هنا من أجل المشروع

أغلق ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الباب أمام إمكانية رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، مشددا على رغبته في الاستمرار مع الماكبايز.

أليكساندر إيزاك النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وقال إيزاك في تصريحات نقلتها شبكة أخبار "ذا أثليتك": "بالطبع أريد أن أكون هنا في نيوكاسل في المستقبل".

وأضاف "جئت إلى هنا من أجل المشروع، أنا أحب اللعب هنا تماما وأشعر حقا أنني في بيتي".

وأتم تصريحاته "أريد إنهاء هذا الموسم بطريقة جيدة، أحب اللعب هنا".

وانضم المهاجم السويدي لصفوف نيوكاسل يونايتد قداما من ريال سوسيداد في الموسم الماضي.

وسجل إيزاك البالغ من العمر 24 عاما 15 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 22 مباراة.