إيزاك: أريد الاستمرار في نيوكاسل.. أنا هنا من أجل المشروع
الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 13:19
كتب : FilGoal
أغلق ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الباب أمام إمكانية رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، مشددا على رغبته في الاستمرار مع الماكبايز.
أليكساندر إيزاك
النادي : نيوكاسل يونايتد
وقال إيزاك في تصريحات نقلتها شبكة أخبار "ذا أثليتك": "بالطبع أريد أن أكون هنا في نيوكاسل في المستقبل".
وأضاف "جئت إلى هنا من أجل المشروع، أنا أحب اللعب هنا تماما وأشعر حقا أنني في بيتي".
وأتم تصريحاته "أريد إنهاء هذا الموسم بطريقة جيدة، أحب اللعب هنا".
وانضم المهاجم السويدي لصفوف نيوكاسل يونايتد قداما من ريال سوسيداد في الموسم الماضي.
وسجل إيزاك البالغ من العمر 24 عاما 15 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 22 مباراة.
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